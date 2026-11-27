エジプトの古代都市であるテーベの遺跡で、焼け焦げたパピルス(古代エジプトで利用された紙)の断片40点が見つかりました。ここから、古代エジプトで有名な呪いの儀式は、これまで考えられてきたよりも広く日常的に行われていた可能性が浮上しています。

古代エジプト時代の呪いの儀式として知られる「アポピスの儀式」に関する記述は、これまで紀元前4世紀前後に記された儀式指南書にある1例しか見つかっていなかったため、この呪いの儀式が「誰が、どれくらいの頻度で、どこで」行っていたものかはほとんど明らかになっていませんでした。

アポピスの儀式は、太陽神ラーの宿敵である混沌の蛇神アポピスを調伏するための儀式です。 エジプト神話において、太陽神ラーは夜の間に冥界を旅し、蛇神のアポピスはラーの旅を邪魔します。 アポピスの儀式は太陽神ラーの冥界への旅を助けるためのものでしたが、次第にさまざまな用途に転用されるようになり、蛇神アポピスと結びつけて特定の人物を呪うために使われることもあったそうです。

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デンマークのコペンハーゲン大学でエジプト学の教授を務めるフレドリク・ハーゲン氏は、テーベの発掘作業を行っている際に、焼け焦げて穴の開いたパピルスの破片40点をゴミの堆積層から発見しました。 この破片を分析した結果、パピルスはアポピスの儀式で燃やすために作られた「絵や文言の写し」であることが明らかになっています。 ハーゲン教授は「この小さなパピルスの断片は、古代エジプトで呪いの儀式がどれほど広まっていたのかを知る新たな手がかりです。 発見とその後の分析から、この儀式が神殿の日常の一部だったことが確認できました。