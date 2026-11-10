ゴドルフィン主戦馬オンブズマン ジャパンC参戦正式決定

英国チャンピオンS優勝馬オンブズマンのジャパンC参戦が確定し、前年優勝のカランダガンや日本馬との対決が現実味を帯びている。10月29日東京開催へ。

英国 ゴドルフィン の所有馬 オンブズマン が、来年10月29日に東京競馬場にて開催される ジャパンカップ （G1・芝2400メートル）への参戦を正式に決定した。この重要な発表は、管理調教師である ジョン・ゴスデン 氏によって行われ、英国の主要競馬メディアが10日に一斉に報道することで事実が確認された。

欧州最強馬の実力と今までの戦績

シェイク・モハメドによって率いられるゴドルフィンが所有するオンブズマンは、牡馬5歳でJ＆T・ゴスデン厩舎に所属する。この馬はすでに欧州において圧倒的な実力を証明しており、昨年にはプリンスオブウェールズSと英インターナショナルSを圧勝している。

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今年はさらに飛躍を見せ、ドバイターフでの制覇を皮切りに、プリンスオブウェールズSでの連覇を達成した。そして英チャンピオンSでは有力馬カランダガンを撃破し、今年のエポックメイキングな勝利を収めた。この実績から、現在のオンブズマンは今年の世界で最も優れた馬として語られるにふさわしい存在である。

ジャパンC史上稀に見るメンバー構成

ジャパンカップの歴史を振り返ると、前年の2023年はフランスのカランダガンが外国調教馬として勝利を収めた。この勝利は2005年にアルカセットが記録して以来、実に20年ぶりの快挙であった。今年、英国調教馬が同レースで優勝すれば、21年ぶりの快挙となる可能性がある。

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カランダガンの陣営もすでに参戦を決定しており、両馬の直接対決が確実視されている。これに加え、日本のダノンデサイル、クロワデュノール、マスカレードボールといった強豪馬も出走する見込みで、まさに各国の頂点馬による激突が期待されている。

競馬ファンから広がる興奮と期待の声

この参戦決定を受けて、日本のSNS上では大きな盛り上がりを見せている。あるユーザーは、ジャパンカップが怪獣大戦争の様相を呈しており、興奮が収まらないとコメントしている。また、大乱闘スマッシュブラザーズのような大乱闘になるとの予想も出ている。

別のファンからは、創設以来数えてもトップレベルのメンバーが揃ったとの評価が届いている。オンブズマン、カランダガン、そしてミニーホークという強力な顔ぶれが揃うこと自体が、競馬ファンにとって非常に魅力的な展開であると論じられている。

21年ぶりの英国馬優勝へ向けた布陣

ジョン・ゴスデン調教師の管理下にあるオンブズマンが、東京の芝2400メートルのコースでどのようなパフォーマンスを見せるかが注目される。ゴドルフィンの戦略と、日本の競馬界の期待が交錯する中、10月29日のレースは歴史的な一日となる可能性が高い。

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今回の参戦により、ヨーロッパと日本の頂点争いが間近で繰り広げられることになった。各馬の健康管理と調教状況が、レース前の最大の関心事となるだろう。ゴドルフィンの戦力が日本のレース界にどのような影響を与えるか、その行方から目が離せない。