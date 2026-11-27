ゴッホの名画「星月夜」「ローヌ川の星月夜」を質感まで再現したMSIの14型2-in-1ノートPC「Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition」をレビュー。特別仕様のデザインや豪華付属品に加え、GPU強化版Core Ultra X9 378H搭載でベース機＋2万円のお得度を徹底検証する。

ノートPCにアートを。 MSIの「Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition」は、天板にフィンセント・ファン・ゴッホの名画をプリントしたビジネスノートPCだ。

個性と知性を同時にアピールできる製品となっている。 表題のとおり、Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Editionは、ゴッホとのコラボ製品だ。 ゴッホの名画「星月夜」。 星月夜は2つあり、1つは1889年に描かれた「星月夜」（英題:The Starry Night）、もう1つはその前年に描かれた「ローヌ川の星月夜」（英題:Starry Night Over the Rhône）。

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Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Editionでは、星月夜が「Prestige-14-Flip-AI+The-Starry-Night-2700JP」、ローヌ川の星月夜が「Prestige-14-Flip-AI+Starry-Night-Over-the-Rhone-2710JP」として展開されている。 今回両方お借りできたので見比べてみたい。 まず、Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Editionはパッケージから特別なモデルだ。 パッケージにも星月夜の印象的な渦巻きが描かれている。