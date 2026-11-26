5人組ロックバンド「ゴダイゴ」がYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に史上最高齢で初出演し、「銀河鉄道999」を披露した。1976年デビューの同バンドは今年デビュー50周年を迎え、タケカワユキヒデ氏は曲への想いや50年の長き活動について語った。

5人組ロックバンド「 ゴダイゴ 」が27日午後10時に公開されるYouTubeチャンネル「 THE FIRST TAKE 」第730回に初登場し、「 銀河鉄道999 」を披露する。 1976年（昭51）4月にデビューし、78年に放送された堺正章（80）主演の日本テレビ系ドラマ「西遊記」の主題歌「MONKEY MAJIK」、「ガンダーラ」や「ビューティフル・ネーム」などが大ヒット。

今年デビュー50周年を迎え、10月には「ゴダイゴフェス」を開催。 また、22日にはネパールの首都カトマンズで、46年ぶりとなるコンサートを行っている。 そんなゴダイゴが「THE FIRST TAKE」に史上最高齢での初出演を果たし、人気アニメ映画「銀河鉄道999」の同名主題歌を披露する。 タケカワユキヒデ（74）は同曲について「実は思いを込める暇がないほど時間があまりない中で作った楽曲でした」と振り返った。

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「とにかく『宇宙に向かって飛ぶんだ！ 』という思いを込めて作ったことで、最高にうまくいった楽曲を作り出すことができたのではないかと思っています」と胸を張った。