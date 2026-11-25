山崎貴監督の映画が北米で週末興行収入1位を獲得し、シリーズ累計興行収入が前作を突破した。監督はニューヨークを舞台に選んだ理由について、海外観客が作品を自分事として捉え、戦争の恐怖や命の尊さをより深く感じてもらいたいとの思いを明かした。

「日本を舞台に描くだけでは、世界の観客にとって、かつて戦争をした遠い国の出来事として映るかもしれない。 ニューヨークを描くことで、自分たちにも起こり得ることとして受け止めてもらえるのではないか。

自分事に考えることに、意味があるような気がして。 そのチャンスになるのではないか、という思いで作りました」「遠くにいる分には『怖いな』って見てるだけだけど、すぐ目の前まで迫って来たら、もう死に物狂いになるじゃないですか」「その怖さが、戦争の恐怖であるとか、戦わなきゃいけないことの恐怖であるとか、そういうものに直結していれば、怪獣映画といえども、何か深い話ができるのではないか、と考えていました」 インタビュー時には、「どういう反応が返ってくるか分からない。 ちょっと怖い」と、率直な心境ものぞかせていた山崎監督。

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その後、現地時間9月26日にニューヨークでワールドプレミア、10月28日にロサンゼルスでプレミア上映が行われ、いずれも上映後にスタンディングオベーションが起こった。 ロサンゼルスの観客からは「正直に言うと何回泣いたか分からない」「全ての登場人物たちに心から共感できた」といった声も寄せられた。 11月6日より北米で公開された本作は、週末3日間のオープニング興行収入（先行上映含む）で約3160万ドル（約50億円）を記録。