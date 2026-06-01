コールマンの新作製品を紹介します。ポップアップシェードやコンパクトハードクーラー、定番アウトドアワゴンなどが紹介されています。

コールマン の新作製品を紹介します。 ポップアップシェード は遮光性の高い生地を使用し、日差しによる温度上昇を抑える「ダークルームテクノロジー」を採用しています。 シェード上部に搭載したベンチレーションにより通気性に優れ、暑さを天井部分から逃がすだけでなく、空気の循環を促す構造になっています。

また、デイキャンプやピクニックなどでも使用しやすい2～3人用のコンパクトサイズのため設営や撤収が簡単なのも特長です。 普段シェードの利用に慣れていない方でも、デイレジャーや日常使いの日除け・雨除けとして気軽に使用できます。 中綿入りで座り心地に優れたレジャーシートです。 表面には撥水加工が施されており、水や汚れに強いだけでなく、丸洗いもできるため簡単にお手入れができる点も特長です。

コールマンの「クイックアップシェード」シリーズにぴったりと収まるサイズでフロアシートとしても使用可能。 また、持ち運びに便利なハンドルとストラップが本体に付属しているため、デイレジャーや運動会などでも気軽に使用できます。 人気のミニハードクーラー「テイク6」の使い勝手の良さはそのままに、500mlペットボトルが縦に6本、350mlなら9本収納可能なサイズにアップデートした2026年新作コンパクトハードクーラーです。

シンプルなデザインながら、汚れてもさっと拭き取りやすい「イージークリーントップ」や、ボトム部分に高さ約6mmの空気口を4ヶ所設けることで熱を蓄積しにくくする「ニューライズボトム構造」、持ち運びに便利な「ベイルハンドル」など機能性に優れている点も特長です。 一般的な自転車の前かごにも載せることができ持ち運びやすいだけでなく、約60kgの耐荷重で、試合の休憩時間には簡易チェアとしても使用できます。 握りやすいオーバルハンドルやストッパー付きタイヤを採用し、使い勝手を向上させた定番アウトドアワゴンです。

収納時の高さは従来モデルと比べ約15cmコンパクトに、本体重量は約1.7kg軽量化を実現しており、持ち運びや保管もより快適。 また、収束状態で固定できるクリップロックや専用ケースも備えており、手軽に収納できるのも特長です





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