コーポレートサイトリニューアルで弊社が目指す未来や社会における役割を伝える

弊社は、約7年半ぶりにコーポレートサイトを全面的にリニューアルし、パーパス・ミッション・ビジョンを伝えることを重視して設計しています。駐車場をハブとして世の中の移動の困りごとを解決する弊社ならではの世界観を表現し、コーポレートサイト全体を通じて、パーパス・ミッション・ビジョンを力強く発信しています。特に採用ページにおいては、このメッセージを色濃く反映させています。

前回の コーポレートサイトリニューアル から約7年半が経過した現在、この新たな パーパス・ミッション・ビジョン をすべてのステークホルダーの皆さまにしっかりと伝え、弊社がどのような想いを持って事業に取り組んでいるかを発信していくため、コーポレートサイトの全面的なリニューアルを行うこととなりました。

駐車場をハブとして世の中の移動の困りごとを解決する弊社ならではの世界観を表現しました。 コーポレートサイト全体を通じて、私たちのパーパス・ミッション・ビジョンを力強く発信しています。 ■今回のコーポレートサイトのポイント 今回のコーポレートサイトは、弊社が目指す未来や社会における役割を伝えることを重視して設計しています。 ファーストビューでは、その想いを象徴するムービーを配置し、ビジョンや世界観を直感的に感じられる構成にしました。

またプロダクトの紹介にとどまらず、支えるメンバーや関係者の写真を数多く用いることで、サービスの裏側にいる「人」の想いが伝わる、顔の見える企業としての姿勢を表現しています。 特に採用ページにおいては、このメッセージを色濃く反映させています。 これは単に駐車場マーケットプレイスを運営する弊社を紹介するためではなく、目指す「‘なくてはならぬ’社会インフラ」としての姿や、社会の移動を支える企業としての意思を伝えるためです





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