コンビ、初めてのチャイルドシート操作でも緊張しない「マルチグリップ」搭載モデルを発売

コンビ株式会社は、新生児の退院時にチャイルドシートを初めて使用する保護者が感じる緊張を解消するため、「回転」と「着脱」を1つのグリップで操作できる「マルチグリップ」を採用した新製品を発表。片手で回転、両手で着脱と、握り方を変えるだけで直感的に操作可能。また、同社ベビーカー「THE S Go」と組み合わせられるトラベルシステムに対応し、車移動からベビーカーへのスムーズな切り替えを実現。大きな幌「サンブロックサンシェード」も備え、日差しから赤ちゃんを守る。

【背景】練習しても感じる緊張に、もっとやさしい操作性を。 コンビ 株式会社の調査によると、産後の退院時に自家用車を使用する方は76.2%にのぼります（※2）。 また退院時に チャイルドシート を使用された方のうち、73.1%が事前に チャイルドシート に赤ちゃんを乗せるための準備やシミュレーション（練習）を行うものの、80.9%が実際に初めて赤ちゃんを乗せる際に「緊張した」と回答されています（※3）。

そこで、初めてチャイルドシートを操作するママ・パパでも迷いにくい操作性を実現すべく、従来品では別々の専用レバーを設けていた「回転」と「着脱（セパレート）」操作を、「マルチグリップ」1つに集約。 回転は「片手」、着脱は「両手」とマルチグリップの握り方を変えるだけで2つの動作が使い分けられます。 また、専用のアタッチメントを使用することで、チャイルドシートをベビーカー『THE S Go （ザ・エス・ゴー）』に取り付けることができる「トラベルシステム」に対応（※1）。 シームレスにベビーカースタイルへ切り替えられるため、赤ちゃんがよく眠る時期に車移動が多いご家庭におすすめです。

（※1） トラベルシステム使用期間：体重9kg未満まで■【NEW】回すも、外すも、これひとつ。 コンビだけ（※5）の「マルチグリップ」回転は「片手」、着脱は「両手」と、マルチグリップの握り方を変えるだけで2つの動作がスムーズに使い分けられます。 開発にあたってモニター検証を重ね、自然と握りやすいグリップによる操作性を実現しました。 ■【NEW】大きな幌で日差しから守る「サンブロックサンシェード





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チャイルドシート マルチグリップ コンビ トラベルシステム THE S Go

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