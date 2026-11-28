ブンデスリーガ第11節のHSV戦を前に、バイエルンは攻撃陣の負傷により選手が不足している。コンパニ監督は下部組織から若手選手を招集しており、16歳の有望株バスティアン・アッソモのトップチームデビューが実現する可能性がある。アッソモはセカンドチームやユース代表で驚異的な得点ペースを維持している一方、ケインやサイバリなど主力の負傷により期待が高まっているが、監督は最近まで別選手を起用しており、今戦での起用法が注目される。

ブンデスリーガ 第11節、ハンブルガーSVとのアウェー戦を前に、バイエルンは特に攻撃陣で選手が不足している。 報道によると、 ヴァンサン・コンパニ 監督は下部組織からさらに2選手を招集。

多くのファンが待ち望む16歳選手のトップチームデビューが実現する可能性がある。 』によると、HSV戦ではウイングの18歳マイコン・カルドーゾとバスティアン・アッソモが今季初めてメンバー入りする。 ブラジルとタイにルーツを持つカルドーゾは昨季、バイエルンのワールド・スクワッド出身選手として初めてブンデスリーガで2試合に出場した。 その後は肩の負傷により、8月から欠場が続いていた。

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一方、アッソモはまだトップチームでプレーしたことがない。 フルネームをバスティアン・フリードリヒ・アッソモという16歳のストライカーは、ここ数年のバイエルンの下部組織で最大の有望株と目されている。 ベルリン出身で身長1メートル90のアッソモは、昨年4月のマインツ戦で一度トップチームの試合メンバーに入ったが、出場機会はなかった。 ここ数週間は短期間でゴールを量産して注目を集め、多くのファンや関係者の間でトップチームデビューへの期待が高まっていた。