バイエルン・ミュンヘンのパトリック・コンパニ監督は、HSVとの引き分けを厳しく内省しつつ、外部への批判材料を提供しない姿勢を維持。チームのレジリエンスを称賛し、今後の戦い方を語った。

バイエルン・ミュンヘン の パトリック・コンパニ 監督は、 HSV との引き分けを教訓として前向きに評価し、外部への批判材料を提供しない姿勢を維持している。この試合でチームは攻撃面で低迷したが、監督は冷静さを保ちながら改善点を指摘した。

コンパニ監督の内部結束重視

コンパニ監督は、過去のオリーセ監督の失言やキミッヒの髪を引っ張る行為とは異なり、個人を責めることを拒否した。彼は「今の時期に一人を取り上げ、世間に材料を与えることはあり得ない」と明確に述べた。これは、ウリ・ヘーネスやカール＝ハインツ・ルンメニゲによる公の批判とは対照的な対応だ。コンパニ監督は選手へのプレゼント配布を避け、質問を辛抱強くかわした。同時に、チーム内では問題に対して「明確かつ厳しく」議論していると強調した。監督の言葉では、内部の「バブル」の中で率直な対話が行われているが、その内容は外部には公開されない。このようなアプローチにより、監督はチームの統一感を維持しようとしている。この戦略は、前任者のユリアン・ナーゲルスマンやトーマス・トゥヘルとは異なるものだ。

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攻撃力欠如と戦術的考察

HSVのような残留争いのチームとの引き分けは、バイエルンにとって失望を伴う結果となった。多くの選手が欠場し、バーラ・エンダイア、ノア・コジョ＝エヴォラ、サシュ・ボエイが先発出場した。チームは長時間、数的不利の中で戦わなければならなかった。特に攻撃面での期待に応えることはできなかった。枠内シュートはゼロで、xG（期待ゴール数）はわずか0.46にとどまった。それでも、コンパニ監督は前向きな面だけを探そうとした。監督は、「冷静であれば、この状況こそが最も多くの教訓を与えてくれる」と語った。ウニオン・ベルリンに7-0で勝った場合、ハリー・ケインのシュート精度しか学べないという意見に対し、今の状況から学ぶべきことがあると主張した。このチームが見せた抵抗力は、全選手復帰まで築く必要がある価値あるものだと述べた。

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ルイス・ディアス事件と審判批判回避

試合終了間際、ルイス・ディアスがペナルティエリア内でマルタン・アドリーヌと競り合い、倒れる場面があった。バイエルンのベンチは激しく抗議したが、試合後のコンパニ監督は「PKではなかった。ルイス・ディアスへのファウルでもなかった」と冷静に判断を下した。監督は会見を早々に切り上げず、審判を批判することを避けた。これは、メディアに批判の材料を与えないための意図的な姿勢だ。しかし、この対応により、チームと監督が受けている圧力は自然と増している。ドルトムントがレバークーゼンに勝てば、ブンデスリーガの首位争いでバイエルンに4ポイント差が生まれる可能性がある。火曜日には、冬の中断期間で最も重要なDFBポカール・ラウンド16のヘルタ・ベルリン戦が控えている。この試合での敗退は、タイトル獲得の可能性を失う唯一のシナリオだ。