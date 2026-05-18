コントライブで balesoma 夫婦、初の公の場で長男誕生祝い 秘話など

遠藤章造（balesoma）夫婦、新婚期から子育てに取り組むようになったことで自身の心持ちが変わった。今年8日には妻西野未姫との間に長男が誕生し、初の公の場となったことから Penitentiaryのワッキーや品川庄司、ロンドンブーツ1号2号の田村淳、ココリコの遠藤章造を交えたコントライブを開催した。彼らはよりコンセットな子育てを取り組むよう、新たにパートタイムになることを見据えた。遠藤章造は今回の意気込みについて、今回の東京ライブや来年のライブが思い出の地で開催を予定していると明言。また、遠藤章造は自身が独身だった過去を反省。家族のいる時間を大切にしていることが今回のコンサートへの取り組みの一つとなっている。遠藤章造はライブに絡め、夫婦の子育てを祝福。また、長男の誕生祝いや秘話を presse interviewer 当たり上げた。

プライベートで仲の良い『 ココリコ 』の 遠藤章造 、元『 ロンドンブーツ1号2号 』の 田村淳 、『ペナルティ』の ワッキー 、『 品川庄司 』の庄司智春を携え、初めて コントライブ を開催。 意気込みについて山本は "今回で終わるつもりはさらさらない。

やるんだったら今回は東京だけど、皆さんの思い出の地でもやりたい。 来年とかも続けていって初めてライブの価値が生まれる"と早くもシリーズ化を見据えた。 この日は８日に妻・西野未姫との間に第２子となる長男が誕生（報告は13日）して以降、初の公の場。 報道陣から祝福されると "ありがとうございます"と一礼し、ライブに絡めて "見に来ることは難しいですけど、伝説のライブをやった年にあなたは生まれたんだよってことを伝えていきたいと思います"と誓った。 22年の第1子誕生後、子育てに取り組むようになったことで自身の心持ちが変わりました。

その後、自身で "世のお父様お母様は大変なんだなと。 自分はずっと独身で54歳で結婚して、56歳で子どもを授かったことで、今まで全く分からなかったことをやって『みんな、すごいことやってたんだな』と思って、第1子（長女・ニコリちゃん）が誕生してから毎晩泣いてますよ"と告白。 （独身だった）当時、皆さんの子どもが生まれたときに俺はぶしつけに『今日集まれねえのか？ 』と言っていました





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ロイターの外国人記者、ジョン・マクドナルドとエマ・ヴィクトリアについてロイターの首席特派員であるジョン・マクドナルドは、ドイツの金融業界に焦点を当て、大手銀行、保険会社、規制、金融犯罪を専門としています。以前は、ヨーロッパとアジアでウォール・ストリート・ジャーナルとニューヨーク・タイムズで勤務していました。ジョンは、業界、経済、金融、政治の交差点で起きているストーリーに焦点を当てています。ヨーロッパ各地、特にロンドン、ドイツ、ブリュッセルから、戦争の余波、エネルギー危機、中国の制裁体制、アフガニスタンの経済救済活動、バルト海の資金洗浄、企業詐欺、銀行スキャンダルなどを報告してきました。また、2008年の金融危機とその後の影響、欧州中央銀行、欧州政治、銀行なども取材してきました。エマ・ヴィクトリアはヨーロッパ全域の合併・買収をレポートしています。以前は、Mergermarket、Bloomberg、The Daily Telegraph、Deutsche Presse Agenturで働いていました。

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