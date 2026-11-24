コンチネンタルは、アウディ『Q3』新型向けに純正タイヤを供給すると発表した。夏の暑さ、秋の雨、冬の雪など、一年を通じた走行性能に対応する3種類のタイヤがラインアップされる。

アウディはコンパクトSUVのQ3に対し、夏用タイヤとして「エココンタクト6 Q」の純正装着承認を与えた。 また、オールシーズン用タイヤ「プロコンタクトTX10」と冬用タイヤ「ウィンターコンタクトTS 870 P」も推奨タイヤとして認定されている。

承認されたタイヤサイズは17インチから20インチまでをカバーする。 エココンタクト6 Qは、特に低い転がり抵抗と高いエネルギー効率を追求した夏用タイヤだ。 専用開発されたゴムコンパウンドと最適化されたトレッドパターンにより転がり抵抗を低減し、燃費向上に貢献する。 また、低い走行騒音と、ウェット・ドライ両路面での短い制動距離も特長として挙げられる。

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アウディQ3向けには18・19・20インチサイズが承認されている。 プロコンタクトTX10は、1本のタイヤで全ての季節に対応したいドライバー向けの全季節用タイヤだ。 あらゆる天候でバランスの取れたトラクション性能を発揮するよう設計されており、ウェット路面での確かな制動性能、低い走行騒音、軽い積雪時の良好なグリップを備える。 このタイヤは米国およびカナダ市場向けに承認されており、18・19・20インチサイズが用意されている。

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厳しい冬の条件に対応するため、アウディはコンチネンタルの冬用タイヤ「ウィンターコンタクトTS 870 P」を推奨している。 新たに開発されたトレッドデザインと革新的なサイプにより、雪や氷上での確かなグリップを実現する。 ゴムコンパウンドは低温でも柔軟性を保ち、寒冷・湿潤・積雪条件下での短い制動距離と安定したハンドリングを可能にする。 アウディQ3向けには17・19インチサイズが承認されている。