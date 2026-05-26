コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の流行、220人以上の死者

コンゴ民主共和国ではエボラ出血熱の流行が続いており、220人以上の死者が出ている。世界保健機関（WHO）は、DRCにおけるエボラ出血熱の流行に関連する死者数は現在220人に上ると発表した。WHOによると、DRCにおけるエボラ出血熱の流行に関連する死者数は現在220人に上る。この流行は農村部で発生したと考えられているが、ブニアやゴマなどの都市部にも拡大している。

エレーヌ・アキリマリさんは、 エボラ出血熱 に感染しないようあらゆる予防策を講じていると話す。 公共の場では常にマスクを着用するという。 しかし、最新の流行の中心地である コンゴ民主共和国 （ DRC ）東部でカカオを売るアキリマリさんの仕事は、毎日多くの人々と接する機会を伴う。

中にはエボラ出血熱の存在すら疑う人もいるが、アキリマリさんに彼らの行動をコントロールすることはできない。

「私は常にマスクを着用しているが、お客さんはマスクをしている人もいれば、していない人もいる」と、アキリマリさんはCNNに代わって取材をしているジャーナリストに語った。 「（マスクなしだからといって）彼らを追い払うわけにもいかない」世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長は24日にソーシャルメディアへの投稿で、「これまでに900件以上の疑い例が確認されており、うち101件が確定症例だ」と述べた。 WHOによると、DRCにおけるエボラ出血熱の流行に関連する死者数は現在220人に上る。

この流行は農村部で発生したと考えられているが、ブニアやゴマなどの都市部にも拡大している。 隣国ウガンダでも、7件の感染確認例と少なくとも1人の死亡例が報告されている。 AP通信によると24日夜、イトゥリ州でエボラ出血熱患者を治療している病院に若い男たちのグループが押し入り、緊張が高まった。 モンブワル総合病院の医療スタッフは銃声が聞こえたため、患者の避難に奔走する事態となった。

病院の医療責任者によると、襲撃者たちは親族2人の遺体を引き渡すよう要求したという。 エボラ出血熱は、2014年に西アフリカで大流行を起こした病気であり、感染者は血液や体液などからウイルスを伝染させる。 WHOによると、エボラ出血熱は、2018年から2020年までの3年間で、西アフリカで149件の感染例と107件の死亡例が確認された。 エボラ出血熱は、2014年に西アフリカで大流行を起こした病気であり、感染者は血液や体液などからウイルスを伝染させる。

WHOによると、エボラ出血熱は、2018年から2020年までの3年間で、西アフリカで149件の感染例と107件の死亡例が確認された。 エボラ出血熱は、2014年に西アフリカで大流行を起こした病気であり、感染者は血液や体液などからウイルスを伝染させる。 WHOによると、エボラ出血熱は、2018年から2020年までの3年間で、西アフリカで149件の感染例と107件の死亡例が確認された。 エボラ出血熱は、2014年に西アフリカで大流行を起こした病気であり、感染者は血液や体液などからウイルスを伝染させる。

WHOによると、エボラ出血熱は、2018年から2020年までの3年間で、西アフリカで149件の感染例と107件の死亡例が確認された





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