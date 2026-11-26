労働者の失業防止のために事業主に対して給付する「雇用調整助成金」（以下、雇調金）などの不正受給の、過去6年間の累計は2027件に達した。受給総額は655億4476万円で1件あたり平均3233万円にのぼった。各都道府県労働局の集計をもとに東…

労働者の失業防止のために事業主に対して給付する「雇用調整助成金」（以下、雇調金）などの不正受給が、過去6年間で累計2027件にのぼったことが分かった。 不正受給の総額は655億4476万円で、1件あたり平均3233万円に達した。

新型コロナウイルス禍の影響を受けた業種が多かった。 各都道府県労働局の集計をもとに東京商工リサーチが24日、発表した。 2020年4月から2026年10月までに雇調金などを不正受給したとして社名が公表された2027件のうち、雇調金だけの受給は1205件で、約6割（59.4％）を占めた。 パートタイマーなど雇用保険被保険者でない従業員の休業に支給される「緊急雇用安定助成金」は259件、両方の受給は563件あった。 2027件中、倒産は156件、倒産発生率は7.69％で、全国の通常の発生率0.28％（2025年度）の27.4倍という高率になった。

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都道府県別では、最多が愛知の301件で、2位の東京242件を59件上回り、唯一300件を超えた。 次いで、大阪192件、神奈川156件、千葉110件と、上位の5都府県が100件を超えた。 産業別では、「サービス業ほか」の714社（45.5％）が最多で、約半数を占めた。 次いで、建設業223社（14.2％）、製造業163社（10.4％）、運輸業119社（7.5％）、小売業100社（6.3％）、卸売業93社（5.9％）の順で並んだ。