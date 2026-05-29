コラボレーションプログラム「葬送のフリーレン」が明日5月30日から開催される。セレモニーでは岡本と種﨑が登場し、ウォークスルーアトラクションやテーマレストランなどを体験した。

明日5月30日から開催される コラボレーションプログラム 。 セレモニーでは岡本が「いつか君に見せてあげたい」、種﨑が「遅くなったね、ヒンメル」とそれぞれセリフを披露して登場した。 ひと足早く新たな ウォークスルーアトラクション 「 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～」を体験したという2人。

種﨑は「フリーレンたちと同じ空間にいる感動はもちろん、フェルンが撃ち抜いた一番岩とのリアルな距離を感じた瞬間、きれいな花畑を出す魔法をフリーレンが見せてくれた瞬間、泣きそうになる瞬間がたくさんありました！ 」と語った。 岡本も「アトラクションに入った瞬間から、アニメで見た街並みや風景なんです。 フリーレンたちと出会うシーンでは、僕たちと背丈も一緒なシュタルクを見て、すぐそこにいる！

フリーレンたちと一緒に生きている！ と感じました」とリアルさをアピール。

「ヒンメルの像も花畑を出す魔法もきれいすぎて、感嘆の声しか出なくて……涙が出そうになりました」と感動を伝えた。 テーマレストラン「葬送のフリーレン ～追憶のレストラン～」の先行体験では、岡本が「食いしん坊なので全種類いただきました」と明かす。

「フリーレンのメニューの3枚の肉が、まあ美味しくて、柔らかくて、ほろほろでした！ 」と絶賛する。 種﨑はドリンクに注目し、「蒼月草カラーのソーダにフリーレンの杖もついてるドリンクは、飲んだら爽やかな風が吹きました」とコメント。 また店内の様子についても「レストランの内装も、フェルンの髪飾りなのかな、とか、魔法で作業したカボチャだなとか、細部まで素敵でした」と語った。

「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」で開催される「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド ～鳥の魔物と馬車の旅～」も体験した2人。 岡本は「フリーレンたちがしゃべりかけてくれるのと同時に、TVアニメ第1期オープニングテーマであるYOASOBIさんの『勇者』が聞こえてきて、ファンにはたまらないんです！ 2回3回と体験したくなりました」と楽しさを伝える。 種﨑はストーリーを楽しんだそうで、「コースターの疾走感を感じながら、『今、鳥の魔物と闘いながらこうなってるのか』と想像しながら、ストーリーに合わせたライドの動きをしっかり堪能しました」と話した。

セレモニーではヒンメルの像を目の前に、種﨑と岡本がコラボレーションプログラムの開幕を宣言。 一面に蒼月草が咲き誇る中、種﨑は「作品好きな方には、絶対に体験してほしいですし、まだ触れたことない方も、まずはここから触れていただけたらうれしいです。 目と耳と舌と五感全部で楽しんでいただけたらと思います」とメッセージを送る。 最後には岡本が「こんな体験の仕方が（この作品に）まだ残ってたのか！

と、ファンの方は間違いなく楽しめると思います。 『葬送のフリーレン』ってどんなだろうと思ってる方、まずここに来てもらえたら、その魅力がわかると思います。 ぜひ来てください」と呼びかけ、イベントを締め括った





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