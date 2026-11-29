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コモ湖でショータイム！上位を走るコモ、ユヴェントス相手の昨季に続く2勝へ。ファブレガス監督は「ほぼ完璧な試合」を要求
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チェスク・ファブレガス監督は、日曜夜のセリエAでユヴェントスを迎えるコモに「ほぼ完璧な試合」が必要だと語った。
5位のコモは日曜夜、スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリアに ユヴェントス を迎える。 クラブ記録となるセリエAでの好スタートをさらに伸ばし、ルチアーノ・スパレッティ監督のチームとの5ポイント差を維持したいところだ。
試合を前にチェスク・ファブレガス監督は、ユヴェントスをイタリアで最も歴史あるクラブの一つと称え、選手たちには「ほぼ完璧な試合」が必要だと語った。5位のコモは日曜20時45分、スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリアでユヴェントスと対戦する。 ホーム3連戦の最終戦で、UEFAチャンピオンズリーグのAEK戦で挙げた僅差の勝利と、先週末のセリエAでのカリアリ戦勝利に続く結果を狙う。
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開幕からのリーグ戦12試合で26ポイントを獲得し、すでにクラブのトップリーグ記録を更新したチェスク・ファブレガス監督率いるチームは、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスに5ポイント差をつけている。 ユヴェントスはUEFAヨーロッパリーグでオモニア・ニコシアを下し、コモ湖畔に乗り込む。。 そのうえで、自分たちのスタイルを発揮し、ウォーミングアップの時点からホームの雰囲気を力に変える必要があると強調した。
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