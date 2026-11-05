コモがCLでRCランスに9―1の大勝　アウェー最多得点記録を更新

イタリアのコモがチャンピオンズリーグでRCランスに9―1と大勝し、アウェーチームの1試合最多得点記録を塗り替えた。ドゥビカスのハットトリックとニコ・パスの哀悼のゴールが話題を呼んでいる。

欧州 チャンピオンズリーグ （CL）の第4節が4日に各地で行われ、イタリアのコモがアウェーでフランスの RCランス に9―1と大勝した。コモはこの試合で、CLにおけるアウェーチームの1試合最多得点記録を更新した。

ギリシャ代表FWドゥビカスのハットトリックを含む猛攻で9得点を奪い、コモは大会の歴史にその名を刻んだ。セリエAのクラブが欧州最高峰の舞台で記録的な得点を重ねた一戦として、大きな注目を集めている。

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コモ9得点の内訳と記録的大勝の意味

コモはRCランスに9―1で勝利し、CLのアウェーチーム最多得点記録を更新した。得点を量産した攻撃陣の厚みが、この大勝を支えた最大の要因といえる。

中心になったのは、ギリシャ代表FWドゥビカスだ。ハットトリックを記録し、前線で相手守備を崩し続けたことで、コモは試合を早い段階から主導した。

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9得点という数字は、CLの歴史においてアウェーチームが挙げた得点として特筆すべき規模である。ホームのRCランスにとっては、大量失点という厳しい結果となった。

コモが記録を塗り替えた背景には、攻撃の迫力と、相手のミスを逃さず決め切る集中力があったと報じられている。個々の決定力が重なり、一試合で大量得点を生む形になった。

ニコ・パスが亡き先輩へ捧げた哀悼のゴール

アルゼンチン代表MFニコ・パスは、前半40分にチーム3点目を決め、得点直後にTシャツを掲げた。そこにはスペイン2部テネリフェの試合中の事故により亡くなったFWヘスス・デ・ミゲルの姿がプリントされていた。

ニコ・パスはテネリフェの下部組織出身で、父のパブロ氏も同クラブでプレーした縁がある。今回のゴールは、クラブのつながりを持つ亡き先輩に向けた哀悼の意味を帯びるものとなった。

22歳のニコ・パスは、アルゼンチン代表で現役を退いたメッシの背番号10を受け継ぐ選手として知られている。大舞台でのこのゴールは、若手選手としての存在感を改めて示すものになった。

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大量得点に沸くスタジアムの中で、ニコ・パスの行動は静かな追悼の時間を生んだ。派手な勝利の場面にあっても、テネリフェとのつながりを忘れない姿勢が際立った。

コモのセリエA復帰とCL初出場までの歩み

コモは2024―25シーズンにセリエAへ復帰し、昨季はリーグ4位と躍進した。その成績によってつかんだのが、今回のCL初出場である。

コモは2018―19年シーズンまでセリエD（4部）に低迷していた。2019年にインドネシア資本の買収を受けてクラブ改革に着手し、着実にカテゴリーを上げてきた経緯がある。

CL初参戦となった今季の第4節で、コモは歴史を塗り替える大勝を披露した。セリエDからの歩みを振り返れば、わずか数年でクラブの位置付けが大きく変わったことがうかがえる。

今回の勝利は、コモにとって欧州の舞台での評価を一気に高める結果となった。ドゥビカスの得点力とニコ・パスの哀悼の一撃は、クラブの新たな歴史を象徴する場面として記憶されるだろう。