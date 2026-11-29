セスク・ファブレガス監督率いるコモが、マンチェスター・ユナイテッドのFWジョシュア・ザークツィーの低コストな1月の期限付き獲得を検討。ナポリとユヴェントスも関心を示す。

によると、モイーズ・キーンの長期離脱で冬の補強計画が狂ったコモは、ザークツィーに再び目を向けている。 スポーツディレクターのカルラルベルト・ルディとミルワン・スワルソ会長は当初、1月の無謀な支出を否定し、補強するとしても低コストな期限付き移籍にとどめる方針を示していた。

しかし、イタリア人FWが数カ月にわたって離脱し、中央で攻撃の軸を担える選手がアナスタシオス・ドゥヴィカスだけとなったため、クラブ首脳陣はリーグ戦と欧州での好調な戦いを維持すべく動く必要がある。 コモの獲得候補にはすでにラージョ・バジェカーノのセルヒオ・カメージョが含まれている。6月に契約満了を迎える同選手の早期獲得には約1000万ユーロが必要とされる。 セバスティアーノ・エスポジトも候補だが、その争奪戦では現在ナポリがリードしており、コモは以前からの獲得候補であるザークツィーに再び関心を向けている。

Advertisement

かつてボローニャでプレーしたザークツィーは、ファブレガス監督が高く評価する選手だ。 同監督は10月21日、コモがシニガーリャでユナイテッドに4-1で大勝したチャンピオンズリーグの試合で、その能力を間近に見た。 ライン間を「ジグザグ」に動く技術と巧みな連係プレーは、スペイン人指揮官の流動的なシステムに理想的とみられている。 オールド・トラッフォードでザークツィーはおおむね控えにとどまってきた。