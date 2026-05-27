コモ、ファブレガス監督の下で奇跡の躍進 チャンピオンズリーグ出場権獲得で街が祝賀

コモはファブレガス監督の指揮下、劇的な進歩を遂げセリエA4位に食い込み、チャンピオンズリーグ出場権を手に入れた。最終節での圧勝とシーズン通した団結が、下部組織から這い上がったクラブに歴史的瞬間をもたらした。

コモの街は、チームの歴史的快挙を祝う何千人もの人々で青と白の海となった。 クラブは最終節で クレモネーゼ に4-1で勝ち、 チャンピオンズリーグ 出場権を獲得。 セリエA は71ポイントで4位、5位のACミランを1ポイント上回った。

下部リーグで低迷していたチームにとって、これはファブレガスが導いた奇跡だ。 ファブレガスは2023年夏に現役を引退し、2024年夏にコモの監督に正式就任した。 初のセリエAシーズンでチームを10位に導いたが、今シーズンは劇的な躍進を見せた。 彼は選手とファンの絆が成功の原動力だと強調し、サポーターを絶え間ないモチベーションの源だと語っている。

パレードについて問われ、『この街にとって感動的な出来事だ。 クレモネーゼ戦の夜、ファンと祝う機会がなかった。 今日のパレードは当然の報いだ。 特別な、唯一無二の歴史的瞬間だ。

このように団結し、ユニークにシーズンを締めくくることは重要だと信じている。 ファンと私たちの間にエネルギーが溢れれば、試合で必要なあと2～10～15％の力を引き出せる。 彼らは常に第12の選手で、もっと、もっとと私たちを突き動かしてくれる』と述べた。 スペイン人監督は、自身の戦術的影響力については謙虚で、イタリアでの急成長はクラブのリーダーシップと哲学に順応する選手たちの意欲によるものとした。

『アイデアも、意欲と実力を備えた選手もなければ、監督など無意味だ。 私はそれを痛感している。 適切な場所を見つけ、すべてを正しい方法で実行できたということだ。 私たちがやりたかったことを実現するという考えのもと、決して容易とは言えない道を歩んで来た。

なぜなら、私たちは非常に短期間でそれを成し遂げたからだ。 しかし、常に前進し、より良い結果を出そうという意欲を持ち続けてきた。 ビジョンを持ってね』と語った。 この成功は、単なる偶然ではなく、明確なビジョンと継続的な成長の結果であることを示している





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