コメリは11月25日、洗車用バケツの底面にセットして砂や泥の舞い上がりを防ぐ専用フィルター「CRUZARD バケツフラットフィルター」を発売した。「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」（一部店舗を除く）およびオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」で販売される。価格は998円。

コメリ は11月25日、洗車用バケツの底面にセットして砂や泥の舞い上がりを防ぐ専用フィルター「 CRUZARD バケツフラットフィルター 」を発売した。

「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」（一部店舗を除く）およびオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」で販売される。 価格は998円。 同製品は、別売りの「CRUZARD 洗車用バケツ」の底面にセットして使用する専用フィルター。 裏面に配置された6枚のフィンが、スポンジをすすぐ際に発生するバケツ内の水流の回転（渦）を物理的に抑制することで、水がかき混ぜられるのを防ぎ、一度底に沈んだ重い砂や泥が再び浮き上がるのを食い止める構造となっている。

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手洗い洗車では、スポンジなどをバケツですすぐ際に、底に沈んだ砂や泥が水流で舞い上がり、再びスポンジに付着してボディに洗車傷をつけてしまうことが課題となっている。 同社はこれまでバケツ内に斜めにセットする「CRUZARD 洗車バケツフィルター」を展開してきたが、新たに6枚の整流フィンを備えたCRUZARD バケツフラットフィルターを開発した。

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CRUZARD バケツフラットフィルターは、既存のCRUZARD 洗車バケツフィルターと重ねて併用することも可能で、併用することでバケツ底面の異物隔離性能をさらに高め、泥汚れが多い足まわりや下まわりの洗浄時でも、よりクリーンな上澄みの水でスポンジをすすぐことができるとしている。 重量：約285g