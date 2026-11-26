株式会社コメリは2026年11月26日より、壁面を傷つけず賃貸住宅にも対応可能なワンプッシュ式強力吸盤収納アイテムの販売を開始した。

ホームセンターの「 コメリ パワー」や「 コメリ ハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社 コメリ （所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、2026年11月26日より、「アテーナライフ ロングフック/モップホルダー」を「 コメリ パワー」、「 コメリ ハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「 コメリ ドットコム」にて販売開始いたしました（一部店舗を除く）。

近年、掃除の手間を減らし、ぬめりやカビを予防する「浮かせる収納」がキッチンや浴室、洗面所などの水まわりで定番になっています。 一方で、賃貸住宅における原状回復の必要性や、タイルやガラスなどのマグネットがつかない材質の壁も多く、壁面収納の導入を諦めるケースも少なくありません。 こうした課題を解決するため、壁を傷つけず、粘着テープのような糊（のり）跡も残らない「ワンプッシュ式の強力吸盤」を採用した収納アイテム2種をラインアップいたしました。 防水・防湿仕様で水まわりでも使いやすく、暮らしのデッドスペースを快適な収納空間へと変えます。

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穴あけ・工具不要！ ワンプッシュで強力吸着＆繰り返し使用可能壁面に押し当てるだけのワンアクションで内部の空気を抜き、強力に密着します。 ネジ穴を空ける必要がなく、粘着テープのように剥がす際の跡も残らないため、賃貸住宅でも安心です。 取り外して繰り返し使えるため、設置位置の微調整や引っ越し先での再利用も可能です。