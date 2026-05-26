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コメの需給バランスが悪化 民間在庫量が大幅に増加

経済 News

コメの需給バランスが悪化 民間在庫量が大幅に増加
コメの需給バランス民間在庫量価格高騰
📆5/26/2026 3:02 PM
📰doshinweb
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コメの需給バランスが悪化し、民間在庫量が大幅に増加している。北海道内では前年より2割以上も増加し、全国的にも同じ傾向になっている。流通関係者の多くは、新米が出回る秋が近づくにつれ、価格下落の流れが加速するとの見方を強めている。

コメの需給バランス の目安となる 民間在庫量 が大きく増えている。 北海道内は前年より2割以上も増加。 価格高止まりによる消費量の減少などが背景にあるとみられ、全国的にも同じ傾向になっている。

こうした状況でも、店頭価格の動きは緩やかだが、流通関係者の多くは、新米が出回る秋が近づくにつれ、価格下落の流れが加速するとの見方を強めている。 札幌市豊平区のキテネ食品館月寒店では、道産米のななつぼしやゆめぴりかを3千円台後半で販売。 価格が高騰した昨年秋ほどではないが、前年の同時期に比べると2割ほど高いという。 買い物に訪れた札幌市豊平区の主婦舟生啓子さんは「コメの値段がなかなか下がらないので、この店のように比較的安いところで買うようにしている」と諦めたような表情を見せた。

札幌市の小売価格調査では、5月のななつぼし5キロ（無洗米を除く）の平均価格は前月比0.5％下落の4362円。 ゆめぴりかは同0.5％上昇の4791円とほぼ横ばいだった。 道内スーパーでは特売で3千円台で店頭に並ぶことも増えたが、「令和の米騒動」前の2023年同月と比べると約2倍の水準になっている。 一方、農林水産省によると、集荷業者や卸売業者などの民間在庫量は、3月末時点の道内は前年同月比23.3％増の26万600トン。

全国は同53.9％増の277万トンだった。 新米が出る直前の6月末時点の適正量は180万～200万トンとされるが、それを上回る可能性が高くなっている。 価格高騰による「コメ離れ」が進んでいるとみられ、業界団体「米穀安定供給確保支援機構」の調査では、2025年度の1人1カ月当たり平均消費量は4435グラムと、前年度より6.1％も減っていた

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