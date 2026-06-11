コムシスホールディングス株式会社がCDPによるサプライヤー・エンゲージメント評価において最高評価"A"を獲得

コムシスホールディングス株式会社は、CDPによるサプライヤー・エンゲージメント評価において、最高評価"A"を獲得したことをお知らせいたします。当社は、2025年度のCDP"気候変動"分野での最高評価の"Aリスト"企業に選定されたことに続き、今回のサプライヤー・エンゲージメント評価においても最高評価"A"を獲得し、"Aリスト"企業に選定されました。サプライヤー・エンゲージメント評価は、企業のサプライチェーンにおける気候変動問題への取り組みを評価するものであり、今回の選定は、当社が推進する、サプライチェーン全体でのガバナンスや温室効果ガス排出量の管理、サプライヤーとの協働といった取り組みが総合的に評価された結果です。

コムシスホールディングス株式会社は、 CDP による サプライヤー・エンゲージメント評価 において、最高評価"A"を初めて獲得したことをお知らせいたします。 当社は、2025年度の CDP " 気候変動 "分野での最高評価の"Aリスト"企業に選定されたことに続き、今回の サプライヤー・エンゲージメント評価 においても最高評価"A"を初めて獲得し、"Aリスト"企業に選定されました。

サプライヤー・エンゲージメント評価は、企業のサプライチェーンにおける気候変動問題への取り組みを評価するものであり、今回の選定は、当社が推進する、サプライチェーン全体でのガバナンスや温室効果ガス排出量の管理、サプライヤーとの協働といった取り組みが総合的に評価された結果です。 当社グループは、"豊かな生活を支えるインフラづくり"で社会の発展に貢献しますという経営理念のもと、事業を推進しております。

気候変動への対応を最重要課題の一つと位置づけ、持続可能な社会基盤の構築に向け、自社のみならず、サプライチェーン全体での温室効果ガス排出量削減や環境に配慮した調達を進めております。 今後もサプライヤーとの連携を一層強化し、サプライチェーン全体での環境負荷低減に取り組むことにより、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 CDPは、企業や自治体の環境情報開示を促進する国際的な非政府団体です。 世界の主要な機関投資家と連携し、気候変動、水資源保護、森林保全に関する情報開示を企業に働きかけています。

CDPのスコアは、投資判断や調達活動において、環境面でのリーダーシップを示す指標として広く活用されています





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CDP サプライヤー・エンゲージメント評価 気候変動 サプライチェーン ガバナンス 温室効果ガス排出量 調達 持続可能な社会基盤 環境 リーダーシップ

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