アル・アハリには、もはやこれ以上時間を無駄にする余裕はない。表彰台に立つことに慣れたチームは、早急に輝きを取り戻し、最近経験した苦しい時期に区切りをつけることを求められている。サポーターは、勝利と、クラブの名と歴史にふさわしいパフォーマンスが戻ってくることを待ち望んでいる。

さらに「 アル・アハリ でプレーするすべての選手を、我々は支えなければならない。 アル・アハリ を指導する責任を担う者にとって、それは大きな名誉だ。 我々はこうした目標の達成に向けて取り組んでいく」と付け加えた。

指揮官は、アル・アハリの気質こそがこれまでもこれからも成功の鍵だと強調した。 選手たちの能力、そして現在の局面を乗り越え、さまざまな大会で最高の結果を出してサポーターを満足させようとする彼らの野心と意欲に、大きな信頼を寄せているという。 また、アル・アハリは常にその歴史にふさわしい地位にあるべきクラブだと説明し、チームが本来の実力を取り戻せると確信していると語った。 その根拠として、レアル・マドリーをはじめとする世界的なクラブとの大一番で選手たちが見せた気質を挙げた。

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この点について、アル・アハリはかつて世界最強クラスのチームを相手にも力強い気質を示してきたと述べ、コーチングスタッフはそれを再び取り戻し、サポーターが見慣れた姿にチームを戻すことを目指していると語った。 コムサン監督は、アラブ・コントラクターズの関係者への感謝も忘れなかった。 前職時代に受けた対応への謝意を示すとともに、アル・アハリで培った理念と経験をそこで実践するよう心がけてきたと強調した。 今後の責任について問われたコムサン監督は、取り組みはコーチングスタッフだけで完結するものではなく、全員の結束が必要だと説明した。