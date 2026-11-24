コミュニティへの貢献に感謝を贈る「SORACOM MVC」と受賞者の紹介

IoTやSORACOMの仲間が、共に学び交流するコミュニティ「SORACOM UG 」では、各地でのイベント開催や、IoT・SORACOMの活用事例の共有など、さまざまな活動が続いています。

そうしたコミュニティの活動を支えてきた人に、ソラコムから感謝を伝える制度が「SORACOM MVC」です。 SORACOM UGには12の地域支部と1つの専門支部があり、地域支部の開催数は累計221回、申込者数は累計8,389人です（2026年10月31日時点、夜のもくもく会を除く）。 各地で開催を重ね、参加者を迎えてきた積み重ねをしてきましたが、この活動を続けるには、イベントの企画や運営、参加のきっかけづくり、実践知の共有など、多くの人の力が必要です。

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SORACOM MVCは、SORACOM UGをはじめとするコミュニティ活動への貢献に感謝を表す制度です。 前年8月から当年7月までの1年間を対象に、SORACOM UGの立ち上げや継続的な開催を通じたコミュニティの拡大、情報発信を通じたSORACOMの認知度向上などを勘案し、数名の個人に贈られます。 具体的には以下３つのポイントを大切にしています。