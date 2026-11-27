サウジアラビアのアル・ナスルは、フランス人ウイングのキングスレイ・コマンに続き、ロシュン・サウジリーグで注目のアル・ハズム戦を前に新たな外国人スター選手を欠くことになった。

シマカンはその後、直近3試合で アル・ナスル のピッチに復帰している。 具体的には、ロシュン・サウジリーグ第12節と第9節のアル・ホルード戦とアル・アハリ戦、そしてAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節のカタールのアル・サッド戦である。

メディカルスタッフは元ライプツィヒのDFに無理をさせず、アル・ハズム戦では休養させることを選んだ。 とりわけ、サウジアラビア人のアブドゥルイラー・アル・アムリとスペイン人のイニゴ・マルティネスという2人のDFが、アル・ナスルのゴールを守る準備が整っていることも大きい。 アル・ハズム戦でアル・ナスルを欠場するのはシマカンが最初ではない。 同胞のキングスレイ・コマンが、アル・サッドに2-1で勝利した試合で負傷し、先に離脱している。

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この試合は先週火曜日に行われたアジアの大会での一戦だった。 コマンは首都クラブが今後戦う重要な3試合を欠場する見込みだ。 その筆頭が、来週金曜日にアル・アウワル・パークで行われるロシュン・サウジリーグ第14節のアル・カーディシーヤ戦である。 さらにコマンは、明日土曜日のロシュン・サウジリーグ第13節アル・ハズム戦、そして再来週の火曜日に行われるAFCチャンピオンズリーグエリート西地区リーグステージ第6節のカタールのアル・ガラファ戦も欠場する。