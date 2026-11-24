ウイングアーク１ｓｔは、年次のビジネスカンファレンス「UpdataNOW26」を開催。コマツ産機が登壇したセッションでは、営業・サービスの現場で年間50万件発生する取引帳票を、「Salesforce」と帳票基盤「SVF」によって電子化・自動化する取り組みが披露された。

コマツ産機が登壇したセッションでは、営業・サービスの現場で年間50万件発生する取引帳票を、「Salesforce」と帳票基盤「SVF」によって電子化・自動化する取り組みが披露された。

同社のICTビジネス推進室 Salesforceグループ 羽鳥治氏は、「帳票DXは単なるペーパーレス化ではなく、現場が前に進むための業務改革」と語っている。 コマツグループ内で産業機器事業の中核を担うコマツ産機。 身の回りにある様々な製品の部品を生み出すプレス・板金機械の開発・販売を手掛けている。 同社では、営業・サービス領域での現場DXを推進する中で、大規模な「帳票の電子化・自動化」を達成した。

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なぜ帳票からDXに着手したのか。 それは、現場で最も多く発生し、最も多くの時間を奪っていたのが帳票業務だからだ。 同領域で発生する取引帳票は年間約50万件にのぼり、作成から印刷、押印、郵送まで多くの工数が割かれ、転記作業も多発していた。 加えて帳票は、「業務の入口」でもあり「データの起点」でもある。

帳票プロセスを改善できれば、その前後の業務フローも最適化され、さらにその内容をそのまま業務データとして蓄積できるようになる。 羽鳥氏は、「帳票の電子化にとどめず、帳票を起点に業務前後のプロセスとデータの流れを見直すことで、よりインパクトのある業務改善につなげられると考えた」と振り返った。 もっとも、電子化・自動化を実現するためには乗り越えなければならない壁も多かった。 部門ごとに要件や運用ルール、フォーマットがバラバラ。

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見積書に至っては担当者ごとにExcelで管理され、システムにもデータが残らない。 単にアナログな作業をデジタルに置き換えるだけではなく、個別最適化・属人化した業務を「全社共通の仕組み」に転換する必要があったという。

“帳票百貨店”を起点に業務を一気通貫 年間“1万時間”の工数削減を達成 こうした背景の下で構築したのが、Salesforce上の帳票アプリケーションを起点に、ウイングアーク１ｓｔのデジタル帳票基盤「SVF」で作成から保管、配信までをつなぐ業務基盤である。 同基盤で、紙や郵送、転記を一掃しつつ、帳票業務の全体最適化を達成した。1つ目は、同社が“帳票百貨店”と呼ぶSalesforce上で構築した「業務アプリケーション」だ。 ここに様々な帳票を集約し、「帳票をつくる行為自体が、商談情報の更新に直結する」よう設計されている。

例えば、見積書を作成する際に、機種や数量、取引条件などを入力すると、その内容は帳票だけではなく商談にも自動反映される。 二重入力や転記の手間がなくなり、入力した情報がそのまま業務データとして蓄積されるようになった。 さらに、採用された見積書と請求書をシステム上で一致させることで、「承認レス」も実現している。 スタッフによるダブルチェックは継続しつつ、請求書をセルフ承認できる仕組みに転換し、承認プロセスを大幅に簡略化した。2つ目のポイントは、「帳票の標準化」だ。

全体最適に向けて、基盤構築の前段階で帳票要件の絞り込みを行った。 具体的には、まず部門ごとの帳票要件をすべて棚卸しし、本当に必要な要件以外を“断捨離”。 その上で、請求書のフォーマットを統一し、システム部門が業務全体を把握できる環境を整えた。 最後は、「一気通貫の電子化」だ。

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SVFを活用し、請求書の発行からステータス更新までを自動化している。 帳票百貨店上でボタンを押すだけで、見積などのデータをもとに「SVF Cloud」が請求書を発行。 その後は、「SVF Transact」が取引先へのメール送付、「SVF Archiver」が電子帳簿保存法に対応した保管を担う。 同時に帳票のステータスも「提出済み」に更新され、商談のクローズも含めた進捗更新までが完結する。

「利用者は複雑な操作をしなくてもよく、裏側で業務が進む設計にした点がポイント」（羽鳥氏） 羽鳥氏はSVFについて、「複数階層のデータをまたぐ複雑なレイアウトも設計でき、高品質で出力できる」と評価。 「電子配信・保存も含めた帳票の“出し方”を任せられたことで、システム部門は業務の見直しやプロセスの設計に集中できた」と語った。 こうした基盤の構築によって、営業・サービス領域で発生する年間約50万件の取引帳票を電子化。 加えて、年間14～15万件規模の承認ワークフローも自動化された。

その結果、年間約1万時間におよぶ工数削減を達成し、ペーパーレス化も70%～80%まで進展している。

「これらの成果は少なく見積もっての数字。 ただ、紙を減らすこと自体が最終目的ではなく、印刷や転記、捺印、郵送などに費やしていた時間を削り、現場が顧客対応をはじめとする本来の業務に注力できる時間を取り戻すことこそがゴール」（羽鳥氏）