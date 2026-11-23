コノコフィリップスはノルウェー事業と英国の輸出拠点ティーサイド・ターミナルをヴァール・エネルギに44億3000万ドルで売却する。欧州での大手撤退が加速する中、資産再編の大きな動きとなる。

米国石油大手の コノコフィリップス は、ノルウェーでの事業および英国の原油・ガス輸出拠点である ティーサイド・ターミナル を、ノルウェーのエネルギー企業 ヴァール・エネルギ に売却すると発表した。両社は23日、この取引により コノコフィリップス が保有するノルウェーの資産は評価額44億3000万ドルで売却されることを明らかにした。この決定は、欧州大陸棚からの国際石油メジャーの撤退傾向をさらに加速させるものとなっている。

ノルウェー市場から大手石油メジャーが相次ぎ撤退

コノコフィリップスのこの売却発表は、ノルウェー市場における大手石油企業の役割変化を示す象徴的な出来事である。すでにエクソンモービルや英石油大手のＢＰ（British Petroleum）もノルウェーでの事業から撤退しており、コノコフィリップスの動きもこの再編の流れの一環と見なされている。コノコフィリップスは1969年、ノルウェーで初の大規模な石油・ガス鉱床を発見した歴史を持つ企業であり、同国石油産業の発展に大きく貢献してきた。現在ノルウェーは欧州最大の石油・ガス生産国だが、長年の採掘により多くの成熟油田が枯渇しつつあり、将来的には生産量の減少が見込まれている。

Also read スバル4代目インプレッサの意外な大ヒットと多田氏の株式判断ミス

大型油田開発へ戦略を転換するコノコフィリップス

コノコフィリップスがノルウェー事業から退出する主な理由は、戦略的なリソースの再配分にある。多くの成熟油田の枯渇に伴い、同社は埋蔵量が10億バレル超に達する可能性のある大型油ガス田の開発に重点を移す方針を固めている。ノルウェーのオースラン・エネルギー相は、コノコフィリップスがノルウェーおよび同国の石油産業に大きく貢献したことを評価しつつ、同社がノルウェー大陸棚以外の地域を優先する判断を下したことを認識しているとコメントした。この戦略転換により、コノコフィリップスはよりポテンシャルの高い未発見資源や大規模プロジェクトへの投資を強化していく。

Advertisement

ヴァール・エネルギが資産買収で生産能力を拡大

買収側のヴァール・エネルギは、コノコフィリップスの資産に依然として豊富な資源と開発余地が残されていると評価し、複数の買い手候補が存在した同資産を取得する。同社は18年、イタリアのエネルギー大手ＥＮＩ（エニ）のノルウェー上流部門と、投資会社ハイテックビジョンが支援する石油・ガス生産会社の統合により設立された。現在、ＥＮＩが同社の63％を保有している。ヴァール・エネルギのニック・ウォーカー最高経営責任者（ＣＥＯ）は、今回の買収により生産量を大幅に拡大できると見通している。見通しでは、両案件を通じて生産量は2030年代半ばまでに原油換算で日量50万バレル超へ拡大する。2026年1月から9月の平均生産量は日量38万3000バレルであった。

資金調達計画と残存事業の運営方針

ヴァール・エネルギは買収資金として主に手元資金を充当する方針だが、将来的には最大で現在の発行済み株式の10％相当の増資を実施する可能性もある。この財務計画は、獲得した資産の開発コストや生産拡大のための資本支出を満たすためのものと考えられる。一方、コノコフィリップスはロンドンを拠点とする原油、天然ガス、天然ガス液の販売・取引事業、および液化天然ガス（ＬＮＧ）のグローバル取引部門は引き続き保有する。これにより、同社はノルウェー大陸棚の掘削事業から撤退しつつも、グローバルなエネルギー商品取引市場における存在を維持し、収益源を多角化していく。