お笑いコンビ・コットン（西村真二、きょん）が、きょう25日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど・・・』（後11：10 ※関西ローカル）に出演する。

お笑いコンビ・コットン（西村真二、きょん）が、きょう25日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど・・・』（後11：10 ※関西ローカル）に出演する。 今回は、コットン、奥田修二（ガクテンソク）、ビスケットブラザーズ（キン、原田泰雅）が来店し、改名がきっかけで売れっ子になった芸人たちが、かつての芸名や、改名にまつわる余談を語る。

コットンは、2021年に「ラフレクラン」から現在のコンビ名に改名した。 改名のきっかけは、ある番組でネタを披露した際、MCの佐藤二朗がラフレクランというコンビ名を7回ぐらい噛んだことだったという。 そんなコットンは改名後、初のイベントでMCを務めていたのが、かまいたちだったことを回顧。 山内のおかげで、ラフレクランの時にはなかったくだりができ、「すごくうれしくて」「コットンに改名して本当に良かった」と話す。

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そんなコットンに対し、ビスブラ原田は、「ラフレクランの頃は女の子にキャーキャー言われてネタもポップやったのに、コットンにしてからネタも渋い感じになって、ラフレクランじゃなかったみたいな態度とられて」とクレーム。 一緒に出場した『キングオブコント2022』でコットンとビスケットブラザーズが決勝に残った際、コットンが語った思いもよらない発言を暴露し、笑いを誘う。