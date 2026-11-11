コストコ商品リストの価格推移と中東情勢が食料品代に与えた影響

1月から10月にかけてのコストコの定番商品リスト価格を分析。中東紛争や供給逼迫の影響は2.3%上昇にとどまり、具体的な品目別の値動きを解説します。

会員制倉庫型店舗である コストコ が作成したよく買われる定番商品のリスト価格が、1月から10月13日時点までで2.3％の上昇にとどまっている。この調査は、1月にリスト作成を開始し、2月にアメリカとイスラエルがイランへの攻撃を開始した後、中東の紛争がアメリカ中西部の食料品代にどう影響するのかを確認するために実施された。

リスト全体の価格変動と主要要因

リスト全体の価格は、1月の864.60ドル（約13万6610円）から10月13日時点で884.60ドル（約13万9770円）へと増加したものの、その増加分はわずか2.3％であった。これは予想されていたほどの大きなインフレ圧力ではなく、消費者にとって驚くほど抑えられた結果と言える。

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1月から4月にかけてリストの価格はわずかに上昇したが、主な要因はスターバックスのコーヒー豆（2ポンド／約0.9キログラム入り）が3.20ドル（約510円）値上がりしたことだった。この一時的な上昇はその後の価格安定化において重要な参照点となった。

牛肉価格高騰への対応策

5月には、オーガニック牛ひき肉の4ポンド（約1.8キログラム）入りパックが、ほぼ同じサイズで価格もほぼ同じ24.99ドル（約3950円）の通常の牛ひき肉パックに置き換わった。この切り替えによって、コストコは広く報じられている牛肉価格の上昇に対応しやすくなった。

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牛肉の高騰をめぐっては、ハンバーガーチェーンですら顧客にチキン商品を売り込む事態となっている中、コストコがこの戦略的代替案を採用したことは、小売業者としての柔軟性を示している。これにより、消費者は高騰する牛肉市場からある程度距離を置くことが可能になった。

季節的要因と供給逼迫の影響

6月になると、リストの価格は4月のピーク時を約10ドル（約1580円）下回った。品薄による供給逼迫が続くホエイプロテインが10ドル跳ね上がったものの、リストの大半の商品で小幅な値下げがあり、それを相殺したためだ。この月の変化は、特定商品の値上げが全体に与える影響を緩和するメカニズムを示している。

7月にはベーコンとベリー類が安くなった一方で、カークランドのエンジンオイルが4ドル（約630円）値上がりした。また、チャーミンは30ロール入りパックのトイレットペーパーを60平方フィート（約5.6平方メートル）分減らしたものの、表示価格も3ドル（約470円）引き下げたため、買い物客にとって単位あたりのお得感はわずかに向上した。

石油供給問題と果実価格の高騰

店舗の売り場でこの石油供給の問題が最も目に見える形で表れているのが、カークランドシグネチャーのエンジンオイルだ。価格は57.99ドル（約9160円）まで急騰し、6月の価格から60％上昇した。これはエネルギーコストが直接小売価格に反映される典型例である。

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一方、ブルーベリーの価格は7月の3.99ドル（約630円）から10月には8.99ドル（約1420円）へと2倍以上に高騰した。生のベリー類の価格は年間を通じて数ドル単位で変動しているため、この変化が季節的な入荷状況によるものなのか、輸送費のせいなのか、あるいは複数の要因が重なった結果なのかは定かではない。

その他の商品における関税圧力

その他の商品も、供給面や関税の圧力にさらされている。アルミホイルの価格は7月の29.99ドル（約4740円）から10月には32.69ドル（約5170円）へと上昇し、9％の値上がりとなった。なお、5月時点では26.99ドル（約4260円）だったことを考慮すると、半年間で約2割近い上昇幅となっている。

これらのデータは、中東の地政学的リスクや国内の供給チェーンの問題が、必ずしもすべての商品で均等なインフレを引き起こすわけではないことを示唆している。コストコのような大規模小売業者は、在庫管理や商品構成の変更を通じて、価格変動を吸収する努力を続けている。