コケナワホールディングスが防災アプリ「そなえタウン」を11日公開へ

携帯トイレメーカーのコケナワホールディングスが運営する防災SNSアプリ「そなえタウン」が11月11日に公開される。AIによる防災診断とコミュニティ機能で備蓄を支援。

携帯トイレ「 ポッケトイレ 」の製造元である コケナワホールディングス 株式会社は、防災特化型のSNSアプリ「 そなえタウン 」を11月11日11時11分に正式公開することを発表した。このサービスは、 ラボラトリー合同会社 が運営事務局を務めており、災害時の備蓄管理をコミュニティを通じて支援することを目的としている。

公開時期の変更と背景にある理由

「そなえタウン」は当初、11月11日11時11分の「町びらき」としての公開を予定していた。しかし、国が「備えて」と呼びかけた期間中に、離れた二つの地域で地震の揺れが相次いで発生した。こうした事態を受け、開発側は「うちは大丈夫かな」と不安を感じた市民が、すぐに自分の状況を確認し、次の行動を決定できる場所が必要だと判断した。そのため、準備期間を延ばさず、計画通り11日における公開を決定した。これは、家族構成に基づいて3日分または1週間分の備蓄量を計算できる機能を提供することで、具体的な準備の難しさを軽減することを意図している。

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AI診断と備蓄確認の仕組み

アプリの中心的な機能は「ぼうさい健康診断」である。ユーザーは自宅の水、食品、トイレ関連の備えなどについて、約61項目の質問に回答する。この診断には最大10分ほど要し、途中での休憩も可能である。回答が完了すると、A4サイズ5枚分の詳細なレポートと、その家庭の状況に合わせたAIによる講評が自動生成される。このレポートは、備蓄の不足部分を可視化し、ユーザーが何をどれだけ購入すべきかを明確に示す。診断結果に基づき、足りない備蓄品をそのまま購入できる「町のお店」も準備されており、初期商品として「ポッケトイレ」「てのひら便座」「ニッコーバン」の三点が用意される予定である。

継続性を重視したSNS機能

防災準備は一度整えるだけでは不十分で、日常的な習慣化が重要だが、一人で続けるのは困難だと開発側は分析している。この課題解決のため、「そなえタウン」は友人、家族、同僚と連携できる町のSNSとして設計されている。チャイムは朝7時から夜10時前の間、1日1回、不定時刻に鳴る。10分以内にその日のお題の投稿ができると「チャイム賞」、間に合わなくても「のんびりさん」の印が付くだけでペナルティは存在しない。自分が出題すると、他の住民の投稿を確認できる「見せっこ」機能も実装されている。

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ユーザーは最大5組までのパートナーと組み、共同でお題を投稿することで「縁側の灯り」を点灯できる。相手がまだ投稿していない場合、用意された文から選択して「呼び鈴」を送ることで、相手への投稿を促すことができる。また、週に1回まで「おやすみ札」を使用でき、1日投稿を休んでもコミュニティの灯火は守られる。これは、備蓄管理や防災チェックがユーザーにとって重荷にならないよう、心理的負担を軽減するための設計となっている。

無料提供の条件と今後の展開

「そなえタウン」は2026年11月22日22時22分までの期間限定で、ぼうさい健康診断の詳細レポートとAI講評を無料で提供している。ただし、これは先着10,000名に限定されており、定員に達した時点で受付は終了する。自動課金は行われないため、ユーザーは安心して利用可能である。開発元であるコケナワホールディングスは、今後「町のお店」で取り扱う防災グッズを順次増加させる計画だ。また、他の防災グッズメーカーの掲載希望者からは、お問い合わせフォームを通じて連絡を受け付けており、エコシステムの拡大を図っている。