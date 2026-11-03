コアウィーブ破綻リスクが露呈したAI業界の構造的脆弱性と巨額投資の現実

クラウド企業コアウィーブの信用悪化が金融市場を揺るがす。AIブームを支える巨額設備投資と収益構造のミスマッチという構造的脆弱性が顕在化している実態を詳解する。

10月に世界の金融市場を揺るがす主要な震源となったのは、アメリカの新興企業 コアウィーブ である。同社は AI半導体 を搭載した データセンター をAI開発企業やクラウド大手に貸し出す「 ネオクラウド 事業者」の一角を担う存在だ。

コアウィーブは超大規模クラウド事業者であるハイパースケーラーと競合しつつ、同時にそれらの大手企業に自社のサービスを提供するという独特のビジネスモデルを展開している。しかし、大手企業と比較すれば規模や収益性において劣る新興企業は、事業を拡大する過程で常に借入金に頼ってきたのが実情だ。

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コアウィーブの債務超過と信用悪化の背景

コアウィーブも例外ではなく、データセンターおよびエヌビディア製半導体の調達コストを主に借り入れで賄ってきた経緯がある。その結果、同社の無担保債は投機的等級の「B」という低い格付けにとどまっている。

具体的な財務状況を見ると、6月末時点での借入金とリース負債の合計額は約516億ドルに達している。この巨額の負債が、市場での信用状況に深刻な影を落とす要因となっている。

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長期金利の上昇が信用リスクをさらに悪化させる中で、5年物CDS（クレジット・デフォルト・スワップ）保証料率は10月15日に一時11.4％程度まで上昇した。これは今後5年間のデフォルト確率が6割に達することを示唆する極めて高い水準である。

社債価格下落が市場全体に波及する影響

社債価格の下落は直接に株価の下落を招き、株式市場全体に調整圧力を及ぼす結果となった。金融市場の観測筋の間では、この現象を信用力が弱い新興企業に特有の問題と捉える向きも多いのは事実だ。

しかし、単なる個別企業のリスク管理失敗として片付けることはできない。コアウィーブの問題には、程度の差こそあれAI業界全体に共通する構造的な側面が存在している。この事件をきっかけに、AIブームが抱える潜在的な脆弱性が3点にわたって浮き彫りになっている。

巨額投資対収益回収の不確実性の高さ

第1の脆弱性は、巨額な設備投資を最終的に収益で回収できるかどうかの不確実性だ。コロンビア・ビジネススクールのニューウェンバーグ教授の試算によれば、2032年までに183ギガワット（GW）のAIキャンパスを構築するためには、9.6兆ドルの設備が必要となる。

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この膨大な設備投資を賄うためには、3.7兆ドルの売上高が不可欠である。この額は、アメリカの同年に予想されるGDP（国内総生産）の9.2％に相当する超大規模な数字である。これほどの経済規模をAIインフラ構築に投じることは、市場の持続可能性にとって極めて重い負担となる可能性がある。