ゲームが大型アップデートで15言語対応と gameplay 刷新を実現 セルフホスト型AIを活用した開発も明らかに

あるゲームが大幅なアップデートを実施し、日本語やドイツ語を含む15言語へのローカライズに対応した。ゲームプレイの乱数システム刷新や後半シナリオの安定化、ビジュアルアップデートなど gameplay を根本から改善。さらに物語の続きを予感させるティーザーも追加。開発は早期アクセス時の約束を全実装し完全完成を目指す。ローカライズとコード修正にはセルフホスト型オープンソースAIツールのみを使用し、企業提供AIサービスは利用していない。アップデート記念で50%オフプロモーションも展開中。

まず、言語 ローカライズ では日本語やドイツ語など15言語に対応。 この 多言語対応 で一人でも多くのプレイヤーに物語を楽しみたいとしており、今後も希望する言語があればリクエストしてほしいとしています。

アップデートではそのほか「ゲームプレイの刷新と改善」として、ゲームプレイの乱数システムの刷新、ゲーム後半シナリオの安定化、ビジュアルのアップデート、全体的な安定性の向上を実施。 この大幅な改善のためにはコードベースの根本的な見直しを行っています。 さらに、物語の結末に次なるエピソードを予感させるティーザーを追加するなど、ゲーム内新コンテンツも実装しています。 開発チームとしてはゲームの目標を「やり遂げること」としており、早期アクセス時に約束していたコンテンツをすべて実装して、このゲームを真の意味で完成させることを目指しています。

ローカライズの工程、コードベースの修正およびクリーンアップには、セルフホスト型のオープンソースAIツールを活用していることを明らかにしています。 また、開発段階で「コードの解析支援」と「紛失した旧ロゴの復旧」という限定的な目的でローカルAIツールを活用したということです。 なお、企業の独自AIサービスやクラウド型AIサービスは利用していないことも明らかにしています。 今回の大型アップデートを記念して、2026年6月26日まで50%オフの1,750円でゲームを購入できるスペシャルプロモーションも実施中です





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アップデート ローカライズ 多言語対応 AIツール コードベース見直し ゲームプレイ改善

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