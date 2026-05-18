ゲーム企業やeBayが注目すべき：新鋭金の奪い合いが本格化させることがないか？

巨大配信プラットフォームのSteamでも地域制限や配信停止によって，対価を支払ったコンテンツの"所有"が事実上のレンタルに過ぎなかったことが浮き彫りとなった。そうした資産保有の観点から，古い名作の物理ソフトがプレミアム化する流れが生まれている。昨今の日本ブームを背景に，かつては"ゲームカセット"時代の作品にも注目が集まり，最近ではeBay上でのゲームソフトの扱いは単なる中古品ではなく，鑑定機関によってグレード付けされた資産へと変貌している。そうした現状で，コーエン氏の構想にはGameStopの店舗をeBayで落札された商品の鑑定・受取拠点へ転換させる戦略も見え隠れする。オンラインで決済し，最寄りの店舗でプロのスタッフが鑑定した商品を受け取る，あるいは出品時に店舗で品質を保証し，eBayに鑑定済み商品として出品する仕組みだ。デジタル化が進むほど人間は物理的な裏付けを求めるようになるというパラドックスを，コーエン氏はビジネスモデルへと昇華させようとしているのだ。特に，日本の中古ソフト（NTSC-J版）のような，状態が良く，世界中にコレクターが存在するアイテムにとって，店舗での鑑定というプロセスは極めて強力な武器になるだろう。

巨大配信プラットフォームの Steam でも地域制限や配信停止によって，対価を支払ったコンテンツの"所有"が事実上のレンタルに過ぎなかったことが浮き彫りとなった。 そうした資産保有の観点から，古い名作の物理ソフトがプレミアム化する流れが生まれている。

昨今の日本ブームを背景に，かつては"ゲームカセット"時代の作品にも注目が集まり，最近ではeBay上でのゲームソフトの扱いは単なる中古品ではなく，鑑定機関によってグレード付けされた資産へと変貌している。 そうした現状で，コーエン氏の構想にはGameStopの店舗をeBayで落札された商品の鑑定・受取拠点へ転換させる戦略も見え隠れする。 オンラインで決済し，最寄りの店舗でプロのスタッフが鑑定した商品を受け取る，あるいは出品時に店舗で品質を保証し，eBayに鑑定済み商品として出品する仕組みだ。

デジタル化が進むほど人間は物理的な裏付けを求めるようになるというパラドックスを，コーエン氏はビジネスモデルへと昇華させようとしているのだ。 特に，日本の中古ソフト（NTSC-J版）のような，状態が良く，世界中にコレクターが存在するアイテムにとって，店舗での鑑定というプロセスは極めて強力な武器になるだろう。 前述のとおり，eBay側はこの提案を魅力がないと一蹴したが，今回の動きはゲーム業界がデジタル至上主義の限界に直面していることを示す象徴的な出来事だ。

物理メディアへの鑑定と信頼という新たな価値を付加し，実店舗という重荷を資産へと反転させた。 コーエン氏の描く未来図が実現するかどうかは，買収の行方と，ゲーマーたちが物理メディアという手触りのある価値にどこまで重きを置くかにかかっている。 デジタルが席巻する時代だからこそ，物理的な接点が持つ意味を再考する時期に来ているのかもしれない





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