本作の音楽設計では、ドアを開ける際の不協和音やオープニングのクルージングモチーフなど、プレイヤ一の状態や発見に応じた「スティンガー」が重要な役割を果たす。一方向型の単純な進行ではなく、マップとステージを行き来する構造に対応するため、Wwiseを用いて無音や戦闘エリア、探索モードなどを細かく制御。強度を上げる際のステム重ね合わせや、NPCや隠れ場所での音楽の持続など、没入感を高めるための詳細な音声設計の実例が紹介された。

「偽のドアが並ぶ廊下」では、間違ったドアを開けるたびに不協和音（ぶつかり合うような濁った響き）で緊張を高め、正しいドアを開けたときにメインテーマで報いる設計です。 こうした遊び心のある場面を、いくつも用意しています。

本作では、これを単なる効果音以上の役割で使っています。 カットシーンで確立したテーマやモチーフ、場所やストーリーに基づく様式の違い、場合によってはワンオフの役割も、スティンガーに集約されます。 語りの手法でいちばん好きだと語るのは「その例が、オープニングで導入されたクルージング・モチーフです。 マップ画面ではキャラクターの旅を反映するバリエーションとして現れ、ステージに降り立つときには「レベル開始のスティンガー」として使われます。

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この短いピアノのフレーズは、プレイヤーを探索（移動）モードに切り替える役割を持ち、音楽で作る世界観を形作る助けにもなっています。 もう1つ紹介されたのが、秘密結社イルミナティに関係する場所で使う暗く不吉なテーマです。 そのバリエーションのほか、場所に入った瞬間に鳴る「イルミナティのスティンガー」もありました。 スティンガーやカットシーン以外でも、メインテーマをほかの曲に忍ばせることがあります。