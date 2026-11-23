『スーパーマリオブラザーズ』から『ゼルダの伝説』まで、多くのゲームで右進行が採用される理由を、舞台の上手下手の概念や歴史的経緯から解明する。

数々の名作ゲームで繰り返される「広大な絶景を確認した後に右へ移動する」という演出。『テイルズ オブ アライズ』や『エルデンリング』、『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』、さらに『スカイリム』や『ハーフライフ2』、『スーパーマリオオデッセイ』に至るまで、異なるタイトル間でこの流れが極めて高い精度で共有されている。これは単なる偶然ではなく、ゲームデザインにおける深い文化的・物理的な基盤に基づく意図的な選択である可能性が高い。

横スクロールと舞台構造の系譜

プレイヤーを無意識のうちに右へ進ませる理由として、まず『スーパーマリオブラザーズ』の影響が挙げられることが多いが、その起源はそれ以前に存在する。1984年にナムコから発売された『パックランド』や、1982年にアクティビジョンから発売され障害物を避けてジャンプする『ピットフォール』などの作品でも、多くの画面で右方向への進行が採用されていた。つまり、マリオが既存のゲームを模したというよりも、当時の横スクロールアクションにおける「右進行」という文化自体を引き継いでいると考えられる。

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さらに遡れば、1983年の『マリオブラザーズ』や1981年の『ドンキーコング』においても、主人公マリオの初期の向きは右側を向いていた。この傾向は、日本の伝統的な舞台演劇における「上手（かみて）」と「下手（しもて）」の概念と深く結びついている。客席から見て右側を上手、左側を下手とし、上位の存在である神やボス、王様を右側に配置し、下位のプレイヤーキャラクターを左側に配置するというルールが、ゲーム内のレイアウトにも反映されている。

この視点で『スーパーマリオブラザーズ』を見ると、下位存在であるマリオが画面左に、上位存在であるクッパやピーチ姫、キノピオが画面右に配置されていることが明確になる。特に『スーパーマリオブラザーズ3』では各国の王様やコクッパたちが右側に配置され、クリボーやノコノコなどの敵キャラクターも上位存在の手下として右から襲い掛かる仕組みとなっている。この「右から左へ」という構造は、『女神異聞録ペルソナ』の主人公対悪魔や、『グラディウス』『R-TYPE』といったシューティングゲームにおける敵の接近方向にも見られる。

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逆向きのゲームデザインとスクウェアの系譜

一方で、右から左へ進行し、左から敵がやってくるゲームも存在する。1985年発売のナムコ『スカイキッド』や1983年発売の『マッピー』がその代表例である。『マッピー』において主人公ネズミが右から左へ進行するのは、1980年発売の『パックマン』におけるデモ映像の流れを踏襲したものと推測される。『パックマン』のデモでは右からモンスターが襲いかかり、左へ逃げる構成だったが、『マッピー』は追いかける立場であるため逆向きになった。しかし、その『パックマン』のデモ自体は、右から上位存在のモンスターが来るという「上手下手」の概念に沿っている。

国民的RPG『ファイナルファンタジー』シリーズ（1作目から9作目まで）もまた、主人公たちが右を向き、敵が左に配置される独自の画面構成を採用していた。これは横スクロールの文化ではなく、スクウェア社内、あるいはその前身の文化が背景にあると考えられる。1986年発売の『クルーズチェイサー ブラスティー』では、画面の左側に敵ロボットが配置されていた。この社内文化は1987年発売の『ファイナルファンタジー』に引き継がれた可能性が高い。

さらに『クルーズチェイサー ブラスティー』の設計思想にまで遡ると、1981年発売の『ウィザードリィ』シリーズの影響が指摘される。『ウィザードリィ』では敵が左上に描写されており、スクウェアの開発者である坂口博信氏が同作に熱中していたという事実も、この系譜を支持する。また、モンスターデザインを手がけた天野喜孝氏の絵柄が横向きまたは正面を向いていなかったため、プレイヤーキャラクターも横向きにして対峙させる必要があったという推測も有力である。

メタファーとしての進行方向と現代への継承

進行方向は単なる操作上の都合だけでなく、物語的なメタファーとしても機能している。例えば、『ICO』や『ワンダと巨象』のオープニングでは、主人公が右（上手）から左（下手）へと運ばれ、あるいは移動することで「上位から下位へ落ちる」「現世から冥界へ堕ちる」という演出が行われている。『Hollow Knight』シリーズにおいても、『Hollow Knight』の主人公が「下位から上位への挑戦」として左から右へ進むのに対し、『Silksong』の主人公は逃亡のため「上位から下位へ」という構造で右から左へ進行する設定になっている。

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近年の作品でも、この伝統的なレイアウトは健在である。最新作『ファイナルファンタジー レゾナンス』は、もしも『ファイナルファンタジー』がドット絵のまま進化を遂げていたらというコンセプトのもと制作されているが、その画面構成においても「主人公は右、敵は左」という過去のシリーズにおける伝統的な配置がstrictlyに守られている。これはプレイヤーが直感的に敵味方を識別できるだけでなく、長年培われたゲームデザインにおける無意識の理解を尊重するものである。

3D空間が開発されてからも『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』などにおいて洞窟を抜けると右へ曲がるという演出が残っていることからも、この「右進行」や「右配置」が単なる歴史的遺産ではなく、現代のゲーム体験において依然として有効な設計原理として機能し続けていることがわかる。プレイヤーの視線や操作の自然な流れを最大化するため、そして物語的な階梯性を視覚的に示すため、この設計思想は今後もしばらくの間、ゲーム業界のデファクトスタンダードとして残り続けるであろう。