ゲームコレクションでゲームをリブートする飯野賢治氏＆僕らの挑戦

飯野賢治氏と僕らは、飯野氏のiPhone向けアプリ『one-dot enemies』をリバイバル的にリchutzkyている。飯野氏はiPhoneでプレイすることができるが、Androidでは遊ぶことがおらず、iPhone版は長らく触れていないという方が多いなどの課題を抱えています。そこで、学生の皆さんとのコラボレーションも検討していますが、学校の雰囲気やケースなどが変わったり、断られたりすることもある業界内でこのようなこともありました。しかしながら、ゲーム制作といういなかの方法でも十分伝わっていると思いました。

本作は、 ゲーム クリエイター 飯野賢治 が2009年にiPhone向けアプリとして企画した『one-dot enemies』を元に、“1ドット”をテーマに、さまざまな遊び方へと発展させた5種類の ゲーム を収録した ゲーム コレクションです。

リリース時には3種類のゲームが配信され、残りの2種類は後日配信されます。 もちろん追加コンテンツを含めて無料です。 そのアルバムには、未発表曲や未配信曲など、できる限り幅広い楽曲を収録したいと考えていました。 その中で思い出したのが「one-dot enemies」という楽曲です。

これは2009年3月にiPhone向けの無料アプリとして配信された『one-dot enemies』のために飯野賢治が作曲した楽曲です。 ただ、私は当時の制作経緯を詳しく知りませんでした。 そこで楽曲の権利関係を調べていく中で、STUDIO-KURAの青木秀雄さんと出会うことになりました。 そこで初めて、『one-dot enemies』は飯野賢治と青木さんのお兄さまが二人で作り上げたアプリだった、ということを知りました。

『one-dot enemies』は、現在もiPhoneでプレイすることができ、これまでに全世界で29万ダウンロードされています。 一方で、Androidでは遊ぶことができませんし（インタビュー当時）、iPhone版も長らく触れていないという方が多いと思います。





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