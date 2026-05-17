漫画家がSNSで作品を発表するという流れができていたが、それを感じ取って自分達がYouTubeやTikTok、Instagramに投稿を始めることにした。最近では、インディーゲームの可能性に触れたことから、ゲーム制作を出そうと考えた。ゲーム制作の知識はまったく無かったが、パッションがあっただけにゲーム制作に挑戦した。ゲーム制作の知識もそんなに持ってはいないものの、ゲーム関係のアカウントをしていたから、 projesøger og opsparinger kunne redkes.)(ゲーム制作の知識自体は全く無いが、ゲーム制作に関ましてはパソコンでの操作とソフトを使ったことがある。）さらにゲーム類をプレイしているせいか、ゲーム制誕の作り方も結構はたしている。だがゲーム制誕に特化した学校やサイトなどは体験していない。ゲーム制誕に関した卒研やプロモーションなどに参加していなかったが、ゲーム制誕に関した会社での就職をしたい。ゲーム制誕に関わりのある会社での就職をしてみたい。

漫画家 が SNS で作品を発表するという流れができていた、そこでメンバー同士になり、YouTubeやTikTok、 Instagram で ショート動画 の発信も始めることにした。

インディーゲームの広がりが耳に入ってきて、自分が作れるのではないかと考えたきっかけとなった。 もともとはゲーム制作の知識はなく、知識はプログラミング自体は素人でした。 自力でホームページを作ったりしていたことから、タグの打ち方は分かったり、ゲーム制作の知識も少し持ってた。 乙女ゲームを作りたいというアイディアから、設定を作り、乙女ゲームが作りたいという前提があり、それに合わせて設定を作ってきた。

ゲーム制作の知識が全くなく、攻略本に無い攻略情報が存在するほどのプレイ経験があった。 ゲーム好きなタイプではなかったが、好きなキャラを可愛らしく描き、全キャラクターをまんべんなくやり込むタイプのプレイを求めていた。 今回のフリー版『アイダメ』はゲーム制作の知識も持っていない初心者でしたが、パッションや苦労したこともないものの、ゲーム制作に自信があり挑んでおり、コツコツとして進めている。

"ティラノスクリプト"でゲームのプロモーションをしていたこともあり、過去にゲーム制作の体験がありゲーム制作の知識をなんとなく持っている。 ゲーム制作の知識はあるものの、使いこなせずに思う部分もあることが分かった感じ。 ゲームの開発が初めてだったので、ゲーム開発に特化した学校やサイトなどでのアクセスもしていない。 ゲーム制作に関連した卒研やプロモーションも参加していなかったが、ゲーム制作分野の未来への期待は持っている。

ゲーム制作に関係した会社での就職を考えており、現在はゲーム制作に関わる仕事を探している





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