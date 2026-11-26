週に10時間以上ゲームを遊ぶ77人のゲーマーを対象とした調査で、プレイ時間や座っている時間が頭頸部前方位姿勢や首の痛みと関連しないことが判明した。一方で、首に痛みがある人のゲーム歴が長い傾向にあり、長時間プレイすれば即座に首が痛くなるという俗説は覆された。

本研究では、 ゲーマー 77人の首の角度を写真から測定し、プレイ時間や ゲーム歴 、 首の痛み との関係を調べた。 ゲームを長く遊ぶと頭が前に出て首を痛める、いわゆるゲーム首が実際に起きているのかを確かめるためだ。

その結果、週当たりのゲームプレイ時間は頭の前傾具合とも首の痛みとも関連がみられなかった。 一方で首に痛みがある人は、ゲームを遊んできた年数（ゲーム歴）が長い傾向にあったという。 頭が肩よりも前に出た姿勢は「頭頸部前方位姿勢（Forward Head Posture：FHP）」と呼ばれる。 スマホやパソコンの長時間使用との関連が指摘されており、日本ではいわゆる“スマホ首”としても問題視されている姿勢だ。

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英語圏ではスマホに文字を打つ際に首を前に曲げる姿勢を“テキスト首”、ゲームプレイに伴う首の姿勢の問題を“ゲーム首”と呼ぶこともある。 ただ研究チームによれば、ゲーマーが実際に頭頸部前方位姿勢になっているのか、そしてそうした姿勢が首の痛みに関係しているのかは十分に調べられていなかったという。 調査の対象となったのは、週に10時間以上ゲームを遊ぶ生活を2年以上続けている18~40歳の77人のゲーマーたちだ。 参加者はeスポーツ団体や大学のeスポーツチーム、SNSなどを通じて集められ、9割以上は男性であった。