「カルパチアのマラドーナ」と呼ばれたゲオルゲ・ハジは、ルーマニアサッカーを世界に知らしめた

ゲオルゲ・ハジは、数々のインタビューで同じ答えを繰り返してきた。 それは彼の信条であり、人生への向き合い方でもある。 自分を形作り、すべてがうまくいけば今後も自分を形作り続けると信じる言葉だ。

「私は勝つために生まれた。 ただ存在するためではない」と、彼は何度も語っている。 それだけに、ハジの最も輝かしい瞬間が、最後に勝利を手にした大会ではなかったのは皮肉でもある。 彼のキャリアを振り返ると、その大きな部分は、最終的な優勝こそ逃したものの、勇敢な戦いによってサッカー史にその名を永遠に刻んだ、ある夏に行き着く。

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マラドーナと同じく、ハジは一瞬で試合の流れを変えられる一流の司令塔だった。 その左足も並外れており、伝説のアルゼンチン人を上回っていたかもしれない。 ただ、権威と衝突しがちな点もマラドーナと共通していた。 キャリアで接した指導的立場の人々に聞けば分かるだろう。

監督との衝突、大胆な発言、さらには決勝で相手を殴ったこともあった。 ピッチでは常に主役だったという意味で、ハジはマラドーナに似ていた。 だが、ハジをマラドーナの別版として片付けるのは単純すぎる。 彼には彼だけの立ち位置がある。

「我々にとってハジは、アルゼンチン代表にとってのマラドーナ、あるいはオランダにとってのヨハン・クライフのような存在だ」と、ルーマニア代表の元監督アンゲル・ヨルダネスクはかつて語った。 「ただ、彼らと比較していると思ってほしくはない。 私にとって、彼は唯一無二だ」 ルーマニアで生まれたハジの家系には、移民の歴史がある。 祖父はギリシャを逃れ、ルーマニアに定住した4万人のアルーマニア人の一人だった。

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その国を、孫のハジがやがて象徴することになる。 幼い頃から才能は明らかで、それは彼をレアル・マドリー、バルセロナ、ワールドカップへと導き、最終的には監督としてのキャリアにもつながった。 代表では124試合に出場して35得点を挙げ、7クラブで計281得点を記録し、キャリアを通じて19のタイトルを獲得した。 だが、ハジの影響力は数字やタイトルだけでは測れない。

彼のプレーによって世界に知られるようになったルーマニアでは特に、人々の心に残したものが大きい。 現代のルーマニア史において、ハジほど国民に愛された人物はいない。 キャリア前半は主に国内リーグで相手を脅かし続け、スポルトゥル・ストゥデンツェスクを経て、ステアウア・ブカレストでスターへと成長した。 初期の彼を見た人々は、まったく特別な選手を目にしているとすぐに分かった。

母国でのキャリアではルーマニアリーグを3度制し、年間最優秀選手に7度選ばれた。 そして2003年には、同国のゴールデンプレーヤーに選出された。 実際、彼に迫る者はいなかった。 ルーマニアは優れた選手を輩出してきたが、ハジは真の偉大な選手だった。

バロンドールに6度ノミネートされたのもそのためだ。10年近くにわたり、世界はハジを最高峰の選手の一人と認識していた。 こうしてハジとチームメートは、その一つの目標を胸に、あの夏アメリカに到着した。 外から見れば、不可能に思える目標だった。 それまでの過去11大会で、ルーマニアがワールドカップに出場したのはわずか2度。4年前にはベスト16に進んだが、グループステージを1勝で辛くも突破した後、アイルランドとのPK戦に敗れた。

ルーマニアが世界最高峰で戦えると示す材料は乏しかったが、ハジは気にしなかった。 ルーマニアは初戦でコロンビアを3-1で破った。 ハジは1得点を挙げ、残る2得点をアシストした。 スイス戦でも得点したが、チームは1-4で完敗。

続く開催国アメリカとの試合は、負ければ終わりの一戦となった。 ルーマニアはこれを1-0で制し、決勝トーナメントに進出した。 もちろん、その快進撃は永遠には続かなかった。 ルーマニアは準々決勝でスウェーデンとのPK戦に敗れた。

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それでも、あの夏のチームは人々を魅了した。 中でも際立ったのが、大会のベストイレブンに選ばれたハジだった。 ルーマニアで愛されるハジだが、イスタンブールの一部では同じくらい愛されているかもしれない。 そこで彼は「司令官」を意味する「コマンダンテ」という異名を得た。

クラブの文化を変える一助となったこの最終章が、不思議なことに、MFとしてのキャリアで最も象徴的な時期かもしれない。 ガラタサライでは加入から4シーズン連続でリーグ優勝を果たしたが、在籍期間を決定づけたのは欧州での成功だった。1999-2000シーズン、35歳のハジは主将としてチームをUEFAカップ制覇に導いた。 決勝でアーセナルを破り、ガラタサライは欧州のタイトルを獲得した初のトルコのクラブとなった。 ただし、論争もあった。

ハジは延長戦でアーセナルの主将トニー・アダムスを殴り、退場処分を受けた。 その夏の後半には、古巣レアル・マドリーを破ってUEFAスーパーカップも獲得した。 勢いは衰えず、そのシーズンのチャンピオンズリーグではモナコ、ACミラン、マドリーを相手に見事なゴールを決めた。 そしてシーズン終了時、最後の試合で2得点1アシストを記録して現役を引退した。 1998年、代表での時間が終わりに近づく中、ハジは批判にさらされた。

それに対し、彼はこう反論した。

「この10年間に私たちが成し遂げたことには、銅像を建ててもらう価値がある。 見ているといい。2、3年後、ルーマニアサッカーは終わる。 ゼロになる！ 」 残念ながら、ハジの言葉は予言となった。

彼のような選手が先頭に立たなくなったルーマニアは、以前の姿に戻った。 よくても平凡という水準だ。 ハジの引退後、一度もワールドカップに戻っておらず、欧州選手権では出場した回数と同じだけ出場を逃している。