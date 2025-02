ケン・ブロック氏の功績を称える特別展がロサンゼルスのピーターセン自動車博物館で開催

モータースポーツ界の伝説的人物、ケン・ブロック氏の功績を称える特別展「People's Champ: The Impact of Ken Block」が、ロサンゼルスのピーターセン自動車博物館で2月15日から開催されます。展示会は43 Instituteの支援を受け、ブロック氏の代表的な車両や、これまで公開されたことのない貴重な記念品、写真などを展示します。

モータースポーツ 界の伝説的人物、 ケン・ブロック 氏の偉業を称える 特別展 「 People's Champ : The Impact of Ken Block」が、ロサンゼルスのピーターセン 自動車 博物館で2月15日から開催されます。展示会は43 Instituteの支援を受け、ユタ州パークシティにあるブロック氏のレース本部やオフィスを彷彿とさせる雰囲気で構成されます。来場者は、ブロック氏の代表的な車両や、これまで公開されたことのない貴重な記念品、写真などを目にすることができます。展示される車両には、動画シリーズ『ジムカーナ』で使用された 自動車 アイコンや、ブロック氏の個人所有車、ラリーキャリアで使用された車両が含まれます。1965年式フォード『マスタングRTR』の「フーニコーン」をはじめ、2022年式ポルシェ911『SVRSR』の「フーニピガサス」、2005年式スバル『インプレッサWRX STI』、2008年式スバル・インプレッサWRX STI、1994年式フォード『エスコートRSコスワース

WRC』の「コシーV2」、1978年式フォード『エスコート』などが展示されます。この展示会は、モータースポーツファンはもちろん、自動車文化に興味を持つ幅広い層にとって、ケン・ブロック氏の革新的なアプローチと情熱を肌で感じられる貴重な機会となるでしょう。ピーターセン自動車博物館での開催は、ブロック氏の功績を改めて世界に発信する場となるでしょう





