ケンブリッジの道路工事現場で発掘された西暦3世紀頃の骨。1万2000点以上が集中する理由を解明し、猛禽類の排泄物由来と結論づけたボーンマス大学の研究を詳報。

イギリスの ケンブリッジ とハンティンドンを結ぶ幹線道路の改良工事に伴い、 ケンブリッジ 近郊のバーヒルで 鉄器時代 からローマ時代にかけての集落跡が発掘されました。この発掘調査では小動物の骨が1万2683点も発見され、その約72％に当たる9135点が長さ約20mの浅い溝に集中していました。

骨塊集中の正体は猛禽類の排泄物

溝から発見された骨のうち6916点はカエルやヒキガエルなどの両生類のものでした。残りの大半はハタネズミなどの小型哺乳類のものでした。大量のカエルの骨が1カ所に集中していたことから、当初は人間がカエルを食べた痕跡、あるいは何らかの儀式が行われた可能性が浮上しました。

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そこで、ボーンマス大学のポール・クラークソン氏らの研究チームは、溝から発見された骨や歯のうち1711点を詳しく分析しました。分析の結果、両生類の長骨の85.9％に消化された痕跡が認められました。一方で、人間が解体したり火で調理したりした痕跡は見つかりませんでした。

ミミズクが主食だった生態系の解明

研究チームは骨の消化や破損の程度を現代の捕食動物が残す骨と比較し、コミミズクが最も有力な捕食者であると結論付けています。ハイイロチュウヒなどの猛禽類も関与していた可能性があります。コミミズクなどの猛禽類は獲物を食べた後、消化できなかった骨などを「ペリット」と呼ばれる塊にして吐き出す習性があります。

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コミミズクは冬になると複数の個体で集団を形成し、ハイイロチュウヒなどと同じ場所で休息することもあります。こうした猛禽類が溝の周辺を休息場所として利用していたことで、大量の骨が蓄積したと研究チームは考えています。放射性炭素年代測定の結果、捕食が行われたのは西暦3世紀頃と推定されました。

季節限定の爆発的個体数増加の背景

カエルは年齢とともに体が大きくなるため、研究チームは179点の上腕骨の大きさを測定して死亡時の年齢を推定しました。その結果、多くのカエルが生まれた年の秋から翌年の春にかけて捕食されていたとみられました。溝が一度に埋まったとみられることも踏まえると、大量の骨は何年もかけて蓄積したものではなく、大量のカエルが1年足らずの間に捕食された結果だと考えられます。

環境変化がもたらした生態系の変動

研究チームは大量のカエルが発生した背景には、自然環境の変化と人間の活動があったと指摘しています。鉄器時代の中期以降、この地域では家畜の放牧地を確保するために森林が切り開かれ、ローマ時代には広い草地が形成されていました。さらに、ローマ時代には海面が約1.5m低下しており、湿地帯の水が引いたことで一時的な池が次々と形成されました。

発見されたカエルの大半を占めるヨーロッパアカガエルは、こうした一時的な池での繁殖に適応しています。カエルの個体数が急増した上に、人間が森林を切り開いたことでコミミズクなどが狩りをしやすい草地が広がり、大量の猛禽類が集まる条件が整いました。

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古代土地利用の新たな解釈の可能性

コミミズクは人間や犬の往来が少ない場所を休息場所として選ぶことから、当時の人々がこの場所をどのように利用していたのかについても推測できます。研究チームは、この場所が夏季にだけ家畜を移動させるための通路として使われていた可能性が最も高いとしています。一方、付近にはローマ時代の墓地も存在していたことから、社会的あるいは宗教的な理由で人々が立ち入りを避けていた可能性もあります。

研究チームは、小動物の骨を捕食者の視点から分析することで、過去の自然環境の変化だけでなく、当時の人々が土地をどのように利用していたのかについても、他の考古学的証拠からは得られない知見を得られると結論付けています。