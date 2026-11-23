ケンタッキー州フローレンス警察署の刑事がAI顔認識技術のみで逮捕した件に対し、連邦裁判官は「相当な理由」不足を認定。憲法修正第4条違反とされ、免責特権も否定される画期的な判決が下されました。

2024年8月30日、 ケンタッキー州 フローレンスにある銀行で起きた誤認逮捕事件の最終的な法的結論が示されました。黒人男性を名乗る男性が偽造の小切手で現金を引き出そうとした際、窓口担当者が免許証の偽造を疑って断った事案です。その後、警察が AI顔認識技術 を用いた捜査を行い、ネブラスカ州在住の アラン・オソリオ 氏が逮捕されるという事態へと発展しました。

AI技術活用と逮捕までの経緯

事件発生直後、フローレンス警察署のライアン・キルマー刑事は銀行内の監視カメラ映像を調査の対象としました。刑事は従来の捜査手法に加え、最新のAI顔認識技術を駆使して、警察資料およびFacebook上のプロフィール画像との照合を試みました。この技術的な分析プロセスを通じて、刑事は特定の個人を特定し、その人物に対する逮捕状の申請へと進む決断を下しました。

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この捜査手法の結果、ネブラスカ州に居住していたアラン・オソリオ氏が2025年1月に逮捕されました。オソリオ氏はこの逮捕に対して法的抗戦を選択し、2025年5月に行われた罪状認否の公聴会において、自分が犯人と一致しないという無罪の主張を明確に貫きました。この段階で、事件の核心である「AIによる識別の信頼性」と「逮捕の法的根拠」を巡る争いが表面化しました。

被告側の反論と検察の態度変化

アラン・オソリオ氏は、逮捕時に実際に銀行で不正な小切手が提示された時点において、自分自身はネブラスカ州で働いていたという強いアルバイ（アリバイ）証拠を提出しました。この物理的証拠は、オソリオ氏がケンタッキー州の現場に存在する可能性を否定する強力な材料となりました。検察側は、このアリバイ証拠の提示を受け、オソリオ氏に対する刑事訴追を最終的に取り下げました。しかし、すでに実施された逮捕行為の違法性や、使用された技術の問題点は解消されませんでした。

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この裁判の焦点は、単なる冤罪の是正にとどまらず、AI顔認識結果を逮捕の根拠としてどの程度まで許容できるかという法的限界の議論に集約されました。アメリカ憲法修正第4条は、政府による不合理な捜索や押収から市民を保護することを定めており、警察が逮捕や捜査を行う際には、対象者が犯罪を犯したと考えられるだけの「相当な理由（probable cause）」が必要であると明示しています。

判決文が指摘する技術的限界

連邦裁判官は、判決文においてAI顔認識が示した一致結果に対する深刻な疑問を呈しました。判決文は、AI技術で一致していると判断された防犯カメラの映像と、Facebook上のプロフィール写真について分析した結果、黒人男性であることとひげを生やしているという点以外には、視覚的な類似性は認められなかったと記述しています。これは、アルゴリズムが過剰に類似性を感知していた可能性を示唆する重要な指摘です。

さらに、フローレンス警察署自体の方針文書が問題視されました。署の方針では「AI顔認識技術は参考情報であり、さらなる捜査なしに相当な理由を立証するものではない」と明確に規定されていました。しかし、実際の捜査過程において、ライアン・キルマー刑事はこの署の方針を遵守せず、AI技術の出力結果のみに過度に依拠して逮捕判断を下したと考えられます。この行動は署内の規程違反でもあり、かつ憲法的要件を満たさないものでした。

憲法違反認定と免責特権の否定

法的責任を問われる状況において、ライアン・キルマー刑事は警察官を民事責任から保護する免責特権の適用を主張しました。しかし、ケンタッキー州の連邦裁判官はこの主張を明確に否定しました。裁判官は、AI技術を用いた識別結果だけでは、憲法修正第4条が要求する「相当な理由」の要件を満たさないと結論づけたのです。これにより、当該の捜査および逮捕行為は、憲法に違反する不当なものであったとの判断が下されました。

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この判決は、執法機関におけるAI技術の使用方法に関する重要な先例となります。技術の進歩が捜査効率を高める可能性がある一方で、それが憲法で保証された市民の権利侵害へとつながるリスクを、司法部門がどのように評価するかが問われるケースです。今後、他の管轄区域でも同様の技術の使用が厳格な審査を受ける可能性が高まっています。

この事件は、警察機関が新たなテクノロジーを導入する際の内部規程遵守の重要性を浮き彫りにしました。署の方針と実際の捜査行動の乖離が、憲法違反という重大な結果を招いた点も指摘されています。技術的証拠だけを絶対視することの危険性を示唆する事例として、今後議論を呼ぶでしょう。

アラン・オソリオ氏は訴追を取り下げられ自由の身となりましたが、不正な逮捕による影響は計り知れないものです。ライアン・キルマー刑事に対する免責特権の否認は、公務員個人の責任追及の可能性を残す結果となりました。これは、AI時代の法執行における透明性と説明責任のあり方を問い直すきっかけとなる歴史的判決と言えます。