お笑い芸人のケンドーコバヤシ（54）が、28日深夜放送のテレビ東京系「有吉パパ友～もしかして、ウチの子同級生？～」（深夜1時25分）に出演。保育園の入園選考に… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

同じ年の子を持つ有吉弘行、ケンコバ、令和ロマン松井ケムリによる子育てトーク番組。10カ月の子を育てるケンコバは「不安がありまして、若干先輩の二人に聞きたい。 保育園どうしてるんですか？

大変で。 今、いろんな各所見学に行ってるんやけど」と質問した。 1歳5カ月の子を持つケムリが「うちは本当につい最近行き始めたんです。 入れたところに入ってる状態です」と話すと、ケンコバは「入れたらいいねんけど。 見学に行ったところで最後お別れの時に『ご縁があれば…』って言われた。

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事実上決別宣言されたみたいな」と苦笑した。 ゲストの現役保育士でタレント活動も行う、てぃ先生は、認可保育所について「ご縁と言うよりもポイントで決まっちゃってるので」と説明。 認可保育所は家庭環境や就労状況の点数が高い世帯から入園が決定する仕組みのため、ケンコバは「番組で言うのもなんですけど、納税額のポイントで一番後ろ回しにされてる」と自身の収入が足かせになっていると打ち明けた。 また「お国のために納めていた方が入れないという」と矛盾を指摘。