ケンコバと有吉弘行が、それぞれの子どもの誕生エピソードを披露。ケンコバは小さく生まれた子との初対面や助産師への感謝を語ると、有吉も似たような経験で共感。親子の可愛さとその対応に二人ともメロメロな様子が明かされた。

ケンコバ の第１子と、 有吉弘行 の第２子、松井ケムリの第１子は同い年。 ケンコバ は子どもについて「信じられないぐらいかわいい」「昨日のかわいいは、今日は会えないから」などと言い、メロメロの様子。

有吉も同調し、「今朝、３時半に起こされた。 それでもかわいい」と笑うと、ケンコバは「怒りの成分がない」と何をされても怒る気持ちが湧かないとした。 ケンコバの子は「予定より３週間早く生まれて。 ちっちゃくて心配」と小さく産まれたといい「あまりに小っちゃくて、助産師さんが抱っこしてあげてくださいって言った時、片手出しちゃった。

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ハンディサイズ。 そしたら助産師さんにパーン！ って（手をはたかれて）。 本能的に片手出すサイズやった」と笑った。

これには有吉も「最初、写真撮ってくださいって言われたけど震えちゃって。 かわいすぎて。 そしたら助産師さんがパーン！ って。

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私が撮ります！ って」と、有吉が役に立たなかったため、代わって写真と動画を撮ってくれたという。 ケンコバは「あんな心強い職業はないよ」と助産師に感謝しきり。 今では子どもが「笑いながら俺の左目をえぐってくる」と笑い「こんな目で良かったら持って行けって思う」とメロメロ。

有吉も「つかまり立ちが始まってベビーサークルにいるが、（自分が）帰ってきたら熱狂！ ビートルズ初来日か！ ぐらい」と振り返り、ケンコバも爆笑していた。