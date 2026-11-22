「Lastbook」は数GB～数十GBにおよぶサバイバル情報をPCに保存してオフライン環境でも閲覧できるようにするアプリです。いざという時に役立ちそうなのでインストールしてみました。

ダウンロード画面では「ダウンロードするマップ」と「ダウンロードするライブラリー」を選択可能。 マップはアメリカの州のみがラインナップされています。 とりあえず今回は容量の小さめなデラウェア州のマップをダウンロードすることにします。

ライブラリーは「Small」「Medium」「All」の3種類が用意されています。 今回は「Small」を選択して「Download and install」をクリックしました。 これでサバイバル情報をオフラインで閲覧できるようになりました。

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「Videos」の画面には「コンパスの使い方」「ソーラーパネルの使い方」「心肺蘇生法の手順」といったサバイバルに役立つ動画が並んでいます。 再生したい動画をクリック。

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「Chat」ではAIに質問してサバイバル情報を確認できます。 ただし、AIとのチャットを実行するには「Gemma 4 26B-A4B」の4ビット量子化版をダウンロードして実行する必要があり、低スペックなノートPCだと現実的な速度でのチャットは困難です。 続く画面で「水道水が止まっているか、安全でない」「水を煮沸可能」「家庭用漂白剤がある」といった状況に合わせた資料を確認可能です。