ケインがイングランド代表最多得点者として大会に臨む。ハーストは、32歳の彼に一人での優勝期待が掛かることを懸念。

バイエルン・ミュンヘンで61得点を挙げたケインは、イングランド代表通算79得点の最多得点者として大会に臨む。ハーストは、その実力を認めつつも、32歳の彼に一人での優勝期待が掛かることを懸念。ハーストは、その重圧をキャプテン一人に負わせるのではなく、トーマス・トゥヘル監督率いるチーム全体で分かち合うべきだと警鐘を鳴らす。特にメキシコでは非常に厳しい戦いが予想される。ハーストは、ボールを失わない技術が不可欠だ。メキシコの暑さの中でボールを追うのは大変で、奪い返すにも時間がかかる。50年以上前、西ドイツに敗れた準々決勝の経験からしても、イングランドにとって最大の課題はそれだ。 クラブでは多くのタイトルを獲得し、トッテナムでは優勝できなかったものの、バイエルンではブンデスリーガ2回、DFBポカール、DFLスーパーカップで優勝した。 ケインは、ワールドカップを制することがケインの評価を世界的に一変させると確信している。元ウェストハムのストライカーとして、国際タイトルが選手とサポーターに生涯続く絆をもたらすことを彼はよく知っている。 Getty Images Sport

バイエルン・ミュンヘンで61得点を挙げたケインは、 イングランド代表 通算79得点の 最多得点者 として大会に臨む。 ハーストは、その実力を認めつつも、32歳の彼に一人での優勝期待が掛かることを懸念。

ハーストは、その重圧をキャプテン一人に負わせるのではなく、トーマス・トゥヘル監督率いるチーム全体で分かち合うべきだと警鐘を鳴らす。 イングランドは1970年の大会でハーストが鮮明に記憶するメキシコへ再び導かれる可能性がある。 グループLにはクロアチア、ガーナ、パナマがおり、イングランドは6月17日にクロアチアと初戦を迎える。 特にメキシコでは非常に厳しい戦いが予想される。

ハーストは、ボールを失わない技術が不可欠だ。 メキシコの暑さの中でボールを追うのは大変で、奪い返すにも時間がかかる。50年以上前、西ドイツに敗れた準々決勝の経験からしても、イングランドにとって最大の課題はそれだ。 クラブでは多くのタイトルを獲得し、トッテナムでは優勝できなかったものの、バイエルンではブンデスリーガ2回、DFBポカール、DFLスーパーカップで優勝した。 ケインは、ワールドカップを制することがケインの評価を世界的に一変させると確信している。

元ウェストハムのストライカーとして、国際タイトルが選手とサポーターに生涯続く絆をもたらすことを彼はよく知っている。 Getty Images Spor





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