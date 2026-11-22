ハリー・ケインとマイケル・オリーセが負傷者リストに加わる中、バイエルン・ミュンヘンのヘルベルト・ハイナー会長が1月の補強計画について語った。

攻撃陣の主力2人が負傷し、 バイエルン ・ミュンヘンは1月の移籍市場に対する方針の再考を迫られる可能性がある。 ヘルベルト・ハイナー会長は、補強を予定していなかったものの、主力の突然の離脱を受けて移籍市場の動向を注視する必要があると認めた。

相次ぐ負傷で攻撃陣の選択肢が激減し、ヴァンサン・コンパニ監督の戦術面でのやりくりは極めて難しくなっている。 最大の打撃は、エースストライカーのハリー・ケインを失ったことだ。 ケインは先日のケルンとの1-1の引き分けで左足首の脛腓靱帯を断裂し、復帰まで3～4カ月を要する見込みだ。 イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、アルフォンソ・デイヴィスもすでに負傷しており、ブンデスリーガ首位チームは得点実績のある選手を欠くことになった。

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さらに、オリーセも今後のリールとのチャンピオンズリーグの試合を欠場する見込みだ。 足の負傷は当初、打撲にすぎないと診断されたが、回復までの時間的余裕は少ない。 トップチームの選択肢は乏しく、コンパニ監督は10代の選手に前線を託さざるを得ない可能性がある。 今週末までは、ミュンヘンの首脳陣はシーズン途中の補強を行わない方針を決めていたと報じられていた。

ジェイドン・サンチョやカリム・ベンゼマのような著名なフリーエージェントを理論上は獲得できるとしても、方針は変わらないとみられていた。 しかし、現状の深刻さを受け、首脳陣の姿勢に変化が生じている。 ヘルベルト・ハイナー会長は、新年までに負傷者が想定どおり復帰しなければ冬の補強に動けるよう、可能性を残していると認めた。 ハイナー会長は報道陣に対し、最近の負傷者続出は予想外だったと率直に語った。

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「事実として、これは我々が予想していなかった状況だ。 その点ははっきりさせなければならない。 冬の中断期間に再び対応する必要があるとは思わないが、状況がいかに早く変わるかは分かるだろう。 金曜日以降、さらに2人が負傷した。

必要となれば、バイエルンはいつでも対応できる。 ただ、我々が望んでいることではない」と会長は述べた。