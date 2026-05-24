ケインへの трансγραφή 바이エルンはリヴァプールからマネをゲット

チャップリンとブリュノシュターが1年で退団した voletsपति。その代わり、マイアミでBundesligaの守護神であるケインの獲得に全力を投じている。奇跡の力を持つとは思っていないが、彼が上達すれば interesslerinin行验 być is。願いが叶うならば、今年からligewiederf odrazantas istgьnert بندیyi tikrai traukia savo šauktį. Было бы много выгодно для Bayern, а также для Кейна по нескольким причинам.

ザイベナー・シュトラーセでサリハミジッチは"彼こそ最適だ。 類まれな資質を持つ"と語った。 レヴァンドフスキ（2022年にバルセロナへ移籍）の後継者を探していた バイエルン は、すぐに ケイン を最優先ターゲットにした。

しかし、当時ケインが所属していたトッテナムは"早くから扉を閉ざし、話し合う気はなかった"とサリハミジッチは続けた。 結果的に2022年はケインの獲得ではなかった。 代わりにリヴァプールからサディオ・マネを迎えたが、マネはチームに馴染めず、1年で退団した。 ケインの代替候補として、バイエルンでは他の選手も検討された。

パリ・サンジェルマンに所属していたキリアン・エムバペは"財政的に現実的ではなかった"とサリハミジッチは語り、FCBが早々に獲得を断念した。

"ハーランドも候補だった。 トップクラスのストライカーという条件は満たしていた"と元バイエルン・ミュンヘン責任者は続けた。 そこでバイエルンは2023年、ケイン獲得に全力を注いだ。 サリハミジッチは"バイエルンには試合を勝たせる選手が必要だ。

過去にはエルベルやレヴァンドフスキがおり、今はケインだ。 費用は膨らむが、彼こそが最優先候補だった"と明かした。2023年4月、当時のバイエルン首脳陣はロンドンでケイン一家と面会し、「とても親切で有意義な話し合いができた」とサリハミジッチは明かした。 しかし彼は5月末に解任され、最終交渉には関われなかった。

"彼にシュートコースが開けば、たいていゴールになる。 彼はとにかく脅威だ。 ここ数年、彼ほど高いレベルで安定してプレーするフォワードはヨーロッパにいない。 だからこそ、彼はバロンドール候補だ"とサリハミジッチは32歳のケインを絶賛した。

ケインの契約は2027年までだが、クラブは延長を強く希望。 本人も家族もミュンヘン生活に満足と報じられている。 ただ、土曜のDFBポカール決勝（シュトゥットガルト戦、3－0）でハットトリックを達成した直後、ケインは新契約へのサインがバイエルンにとって当然ではないと強調した。

"キャリアのこの段階では、契約から最大限のものを引き出したい。 これは、私が選手として結ぶ最後の契約の一つになるだろう"と語った





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

サッカー ケイン バイエルン Totenham トリップ ウィリアム ウォークの

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【Tamitu×YI(yamaichi)】山口一郎(サカナクション/yamaichi)コラボレーション、喉をテーマにした「Herbal Honey YI(yamaichi)」数量限定発売！水谷養蜂園株式会社のプレスリリース（2023年9月5日 10時00分） Tamitu×YI(yamaichi) 山口一郎(サカナクション/yamaichi)コラボレーション、喉をテーマにした[Herbal Honey YI(yamaichi)]数量限定発売！

Read more »

Topps株式会社が Topps NOW新商品「Ko Itakura - 23/24 Bundesliga TOPPS NOW® Card 161等」発売開始を発表Topps株式会社が Topps NOW新商品「Ko Itakura - 23/24 Bundesliga TOPPS NOW® Card 161等」発売開始を発表 Topps株式会社のプレスリリース

Read more »

ケリング・グループ傘下 ファイン・ジュエラー〝 Qeelin / キーリン 〟〝 Yu Yi 〟コレクションの新作を発表 Be You, Be Yu Yiケリング・グループ傘下 ファイン・ジュエラー〝 Qeelin / キーリン 〟〝 Yu Yi 〟コレクションの新作を発表 Be You, Be Yu Yi Qeelin japan Limitedのプレスリリース

Read more »

Topps株式会社が Topps NOW新商品「Makoto Hasebe / Sebastian Rode - Bundesliga TOPPS NOW® Card 194等 」発売開始を発表Topps株式会社が Topps NOW新商品「Makoto Hasebe / Sebastian Rode - Bundesliga TOPPS NOW® Card 194等 」発売開始を発表 Topps株式会社のプレスリリース

Read more »

長谷部誠さんが大阪・関西万博2025のドイツパビリオンにやってくる！長谷部誠さんが大阪・関西万博2025のドイツパビリオンにやってくる！ Bundesliga International GmbHのプレスリリース

Read more »

鞘師里保、「ａｖｅｘ ｔｒａｘ」からメジャーデビュー発表「私は何回デビューしているんだろう」元「モーニング娘。」センターで歌手の鞘師里保が３１日、東京・品川インターシティーホールでバースデーファンミーティングを行い、自主レーベル「Ｓａｖｏ―ｒ」（セイバー）から「ａｖｅｘ ｔｒａｘ」に移籍し

Read more »