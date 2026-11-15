グーグルと楽天が示す新戦略：EC外での顧客接点獲得が重要

アドインテ主催のサミットでグーグルと楽天は、従来のECサイト待機型から脱却し、動画やSNSなどの外部接点を活用した新しい購買導線の設計を強調した。

IT マーケティング 企業の アドインテ は、11月11日に東京都新宿区で「 リテールメディア サミット2026」を開催した。このイベントにおいて、グローバル検索エンジン巨头の グーグル と、日本の大手ECプラットフォーム楽天の両社は、現代の消費者行動の変化に対応するための新たな広告戦略の必要性を明確に示した。両社は、単にECサイト内で顧客を待っているだけでは、貴重な販売機会を逸してしまう大きな危険性を孕んでいると警告している。

購買導線の設計変更の必要性

伝統的な消費者の購買行動は、検索エンジンやECサイトで商品を探し、価格や仕様を比較してから購入するという一連の流れが一般的であった。しかし、デジタル環境の変化により、商品と消費者が出会う接点は、もはやECサイトや検索結果画面だけではなくなった。現在は、YouTubeなどの動画プラットフォーム、ソーシャルメディア、そしてAIとの対話機能など、店舗やECサイトの外側にも多様なインタラクションのポイントが広がりつつある。この変化に対応するため、広告主は自社の広告を出して単にユーザーの反応を待ち受けるのではなく、店舗やECサイトの外にある顧客接点から、最終的な購入までの導線を事前に設計する必要があると強調された。

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楽天とグーグルの視点

楽天グループ コマース＆マーケティングカンパニー副社長執行役員の松村亮氏は、消費者の購買行動の本質について鋭い分析を示した。松村氏は、「生活の中で物を買うための時間を直接費やすことは限定的である」と指摘し、消費者が日常的に動画を見たり検索をしたりするプロセスの中で、「これが欲しい」という欲求や瞬間がさまざまな場面で発生すると語った。したがって、楽天市場という自社のプラットフォーム内にお客さんをただ待っているのではなく、普段ユーザーが使っている外部メディアやサービスと如何に連携できるかが、成功の鍵になると述べた。グーグル マネジングディレクターセールスの藤木貴子氏も、これらの見解に対し、グローバルなトレンドとして一致する認識を示している。

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複雑化する消費者接点の実態

現代の購買行動は単線ではなく、非常に複雑化し、断片的になっている。消費者は、友人のSNS投稿を見て興味を持ち、YouTubeのレビュー動画で詳細を確認し、最終的にECサイトで注文を下すという、複数のタッチポイントを経由することが増加している。この多点接触の環境において、ブランドや零售商が自社の広告を一方的に配信するだけでなく、消費者が情報を収集・確認する自然な流れの中に、自社のメッセージをシームレスに統合していくことが求められている。外部メディアとの連携を深めることで、消費者の日常のコンテキストに沿ったプロモーションが可能になり、より高いコンバージョン率を実現できると期待されている。

今後のマーケティング戦略への影響

アドインテが主催した今回のサミットでの議論は、マーケターにとって戦略転換を余儀なくされる重要な示唆を含んでいる。従来のKPI（重要業績評価指標）中心の考え方も見直しが必要であり、最終的な購入に至るまでのあらゆる段階での顧客体験を最適化することが課題となっている。今後は、データ連携の強化や、外部プラットフォームとの技術的な統合が進むことで、よりパーソナライズされたオファーが行われるようになる可能性がある。これらの動きは、小売業界全体に影響を与え、適応できない企業は市場での競争力を失うリスクを負うことになる。